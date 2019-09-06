Lada 4x4 и Vesta - самые экспортируемые модели из России

По итогам первого полугодия самой экспортируемой моделью стал Lada 4x4. Согласно данным аналитического агентства "Автостат", за рубеж с января по июнь было отправлено 6 018 экземпляров российского внедорожника.

На втором месте расположилась Lada Vesta с результатом 4 345 автомобилей, на третьем - Skoda Kodiaq, который отгрузили в количестве 3 915 экземпляров. Объём экспорта других машин не дотянул и до тысячного показателя: Volkswagen Polo - 542 экз., Lada Xray - 521 экз., Hyundai Accent - 500 экз.

Как отметили эксперты агентства, экспортные объёмы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 37%.

Также "Автостат" назвал самые импортируемые модели. В первую тройку входят: Toyota Land Cruiser 200 (11 165 экз.), Mercedes-Benz E-Class (4 374 экз.), Mercedes-Benz GLC (3 815 экз.)