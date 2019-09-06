Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык

Соотечественники советской, латвийской певицы и актрисы Лаймы Вайкуле обрушились на народную артистку Латвийской Республики после того, как Лайма Станиславовна исполнила песни на русском языке. Произошло это на концерте одной из самых известных и популярных в СССР прибалтийских исполнительниц на ее концерте в Каугури.

По мнению латвийской журналистки Элиты Вейдемане, это - "свинство".

Как сообщает KP.RU, ссылаясь на публикацию национального ресурса NRA, основная претензия к артистке состоит в том, что она малого того, что приветствовала зал по-русски, так еще и почти все песни программы исполнила на русском языке - "кроме двух".

"Понимаю, что долгое время живя в России, вы можете забыть, где вы родились", - язвит Элита. Далее укоряя организаторов шоу за то, что они не напомнили их "прекрасной соотечественнице", что она "приехала в Латвию и что в Каугури, части Юрмалы, живут не только русские, но и латыши".

При этом Вейдемане поспешила уточнить, что не является сторонником "борьбы за язык" и вообще думает, что знание многих языков - это "очень даже хорошо". Но вот в случае с концертом Вайкуле, по мнению журналистки, все-таки необходимо было учесть "этнический конфликт".

"Спасибо, что спустились на национальный уровень ниже аборигенов", - заключила она.

Ранее сообщалось, что Вайкуле скептически отнеслась к вокальному потенциалу Бузовой.