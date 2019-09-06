Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной

Высоко оценив итоги проведенных в Беларуси масштабных спортивных форумов, в том числе II Европейских игр, напомнив о предстоящем легкоатлетическом матче Европа - США и проведении совместно с Латвией чемпионата мира по хоккею, Лукашенко дал понять, что и всемирные игры по плечу при синергии усилий.

Конечно, уточнил президент, РБ трудно соревноваться с большими странами, "но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы. Национальный футбольный стадион построим и дворец для водных видов спорта. А в России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю провести - в Беларуси - с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - констатировал Лукашенко.

Беларусь, добавил он, гордится и возможностью провести в стране легкоатлетический матч Европа-США. Эти соревнования, по его мнению, в сегменте легкой атлетики "круче, чем Европейские игры". Президент напомнил, что в свое время просил руководителя Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коэ доверить Минску проведение этих состязаний. "Я его попросил, потом думаю: не дадут нам при такой политизации. А они отдали нам проведение этого матча. Не каждой стране выпадает такая честь", - резюмировал Лукашенко.