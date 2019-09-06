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06.09.2019 11:25
Рубрика: Спорт

Мама Кокориных об освобождении сыновей: Наконец-то все закончилось

Текст: Максим Домчев
Светлана Кокорина, мама Александра и Кирилла Кокориных, которых суд решил освободить по УДО, выразила радость от того, что наконец-то ее сыновья выйдут на свободу.

Ранее в пятницу выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области принял решение условно-досрочно освободить футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла Кокорина.

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"Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Все позади", - сказала Светлана Кокорина, чьи слова приводит Sport24.

В октябре прошлого года профессиональные футболисты Кокорин и Мамаев, выступавшие за сборную России, избили трех человек в центре Москвы. По итогам рассмотрения дела суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, а Кокорина - к полутора годам. Оба отбывали сроки в исправительной колонии №4 в Белгородской области, куда их этапировали в начале июля. Согласно первоначальному заключению суда, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября этого года, Кокорин - 7 декабря.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Происшествия Правосудие Суд Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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