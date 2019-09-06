Мама Кокориных об освобождении сыновей: Наконец-то все закончилось

Ранее в пятницу выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области принял решение условно-досрочно освободить футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла Кокорина.

"Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это все закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти 10 дней самыми тяжелыми? Не знаю даже, правда. Все позади", - сказала Светлана Кокорина, чьи слова приводит Sport24.

В октябре прошлого года профессиональные футболисты Кокорин и Мамаев, выступавшие за сборную России, избили трех человек в центре Москвы. По итогам рассмотрения дела суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, а Кокорина - к полутора годам. Оба отбывали сроки в исправительной колонии №4 в Белгородской области, куда их этапировали в начале июля. Согласно первоначальному заключению суда, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября этого года, Кокорин - 7 декабря.