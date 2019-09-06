Новости

Семья Федосеевой-Шукшиной оказалась в центре нового скандала 12:10
Сергей Безруков объяснил свою идею брать с западного кино мзду 10:50
Умер первый исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон 05.09.2019
Участники "Уральских пельменей" объявили о прощальном туре 05.09.2019
Рэпер Элджей женился на ведущей "Орла и решки" Ивлеевой 05.09.2019

"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Британии и Ирландии

Новости
    06.09.2019, 11:36
Текст:   Козьма Лоханкин

Успешнейший российский анимационный сериал "Маша и Медведь" продолжает покорять западного зрителя.

Vue, одна из крупнейших мировых сетей кинотеатров, будет показывать мультсериал на больших экранах Соединённого Королевства и Ирландии.

Как сообщает правообладатель сериала компания Animaccord, премьера программы "Маша и Медведь на большом экране" состоится 20 сентября в 89 кинотеатрах двух государств.

Британцы и ирландцы увидят в кино последние серии третьего сезона, передаёт ТАСС слова коммерческого директора Animaccord Алексея Меркулова.

"Маша и Медведь", попавшая в Книгу рекордов Гиннесса, отмечает в этом году десятилетие.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Назван исполнитель одной из главных ролей в сериале "Властелин колец" 05.09.2019
Хлебников рассказал о работе над вторым сезоном "Обычной женщины" 05.09.2019
Умер создатель "российской Лары Крофт" Юрий Бобров 05.09.2019
Вышел трейлер фэнтези-хоррора "Гретель и Гензель" со звездой "Оно" 05.09.2019
⧣ Россия
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Состояние Валентина Гафта: нарушение речи, плохо работает рука 05.09.2019
Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова 05.09.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Netflix
Трейлер: МакКонахи, Ривз, Динклейдж, Камбербэтч, Бри Ларсон и другие 05.09.2019
У продолжения "Лары Крофт" появились режиссер и дата премьеры 05.09.2019
Умер сценарист "Доктора Кто" Терренс Дикс 03.09.2019
⧣ анимация
Фото: youtube.com/ Central Partnership
Вышел трейлер российского мистического триллера "Девятая" 05.09.2019
Фильм ужасов "Я иду искать" возглавил российский прокат 02.09.2019
Умер сценарист "Черного Плаща" и "Утиных историй" Гордон Брессак 31.08.2019