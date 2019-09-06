"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Британии и Ирландии

Успешнейший российский анимационный сериал "Маша и Медведь" продолжает покорять западного зрителя.

Vue, одна из крупнейших мировых сетей кинотеатров, будет показывать мультсериал на больших экранах Соединённого Королевства и Ирландии.

Как сообщает правообладатель сериала компания Animaccord, премьера программы "Маша и Медведь на большом экране" состоится 20 сентября в 89 кинотеатрах двух государств.

Британцы и ирландцы увидят в кино последние серии третьего сезона, передаёт ТАСС слова коммерческого директора Animaccord Алексея Меркулова.

"Маша и Медведь", попавшая в Книгу рекордов Гиннесса, отмечает в этом году десятилетие.