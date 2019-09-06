Меркель сидя прослушала гимн перед переговорами с премьером КНР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель снова прослушала гимн своей страны сидя, на этот раз - во время официальной церемонии приветствия перед переговорами с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Примечательно, что Ли встал, когда зазвучал китайский гимн.

Церемония прошла в центре Пекина - на площади перед Домом народных собраний при жаре в 30 градусов. По традиции, представители государств слушают гимны стоя, однако в этот раз для Меркель и Ли были установлены стулья. После церемонии канцлер и ее китайский коллега отправились на переговоры.

Немецкий политик приехала в Поднебесную с визитом на фоне набирающей обороты китайско-американской торговой войны.

Ранее у Меркель уже случались несколько приступов сильной дрожи на публике. Однако, если верить официальной версии, лидер ФРГ чувствует себя хорошо.