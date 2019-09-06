Минфин допустил дальнейшее снижение Центробанком ключевой ставки

"Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своем коммюнике объявил о том, что это возможно не последнее снижение", - прокомментировал Силуанов произошедшее снижение ключевой ставки до уровня 7 процентов.

"Мы ждем дальнейших решений ЦБ в этом направлении", - сказал он, цитирует ТАСС.

Ключевую ставку до 7 процентов Совет директоров Банка России понизил на заседании в пятницу, 6 сентября. Произошло это на фоне замедления инфляции.

Как отметила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина, в первые месяцы 2020 года ЦБ ожидает инфляцию в интервале 3,5-4 процента. Это связано с тем, что из расчета годовой инфляции выйдет эффект повышения НДС.