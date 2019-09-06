Минфин разработал законопроект о гарантированном пенсионном продукте

Минфин разработал новый законопроект о пенсионных накоплениях, его предварительное рабочее название - "О гарантированном пенсионном продукте".

Об этом "Российской газете" сообщили в Минфине в ответ на запрос о судьбе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что она "не видит готовности" к ИПК, предложив вместо внедрения новой системы пенсионных накоплений совершенствовать существующую, обязательную. Концепция ИПК была разработана Минфином и ЦБ и представлена еще в 2016 году.

Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта - исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности накоплений государством, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, сообщили "РГ" в Минфине. У граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту ранее сформированные обязательные пенсионные накопления.

Таким образом, от ИПК новая система будет отличаться, прежде всего, отсутствием автоподписки - предполагалось, что работники будут автоматически присоединяться к новой системе, с ежегодным повышением размером взносов, но смогут отписаться в заявительном порядке. Остальные элементы присутствовали и в ИПК, в том числе налоговые вычеты для тех, кто формирует накопления.

Минфин назвал целью законопроекта создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений, создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.

Законопроект "О гарантированном пенсионном продукте" направлен на согласование в Минтруд. "В ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесёт в правительство", - сообщили в Минфине.