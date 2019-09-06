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Текст:   Екатерина Ясакова 
17:59 06.09.2019

Мутко рассказал, когда снижение ключевой ставки скажется на ипотеке

Фото: Алексей Никольский/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Вице-премьер правительства Виталий Мутко рассказал журналистам, что потребуется некоторое время, чтобы эффект от снижения ключевой ставки ЦБ до 7 процентов дошел до ипотечных ставок.

"Это не мгновенная вещь. Сказываться будет к октябрю-ноябрю", - заключил Виталий Мутко.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин заявил о цели снизить ставку ипотеки по стране

По его словам, движение в целом правильное, поскольку объем заимствований и платежей по процентам граждан сегодня достаточно высокий.

К концу года, по слова Мутко, ипотечная ставка к концу года может снизиться до 9 процентов и продолжит снижение уже до 8 процентов в следующем году.

В свою очередь, глава ДОМ.РФ Александр Плутник также высказался, что к концу года ипотечная ставка у основных банков снизится до 9 процентов и ниже.

Напомним, что 6 сентября ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0.25 процентных пункта - до 7 процентов годовых.

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