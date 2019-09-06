Получить водительское удостоверение на автобус или грузовик смогут только те, кто уже имеет права на управление легковым автомобилем. У мотоциклов появится еще одна подкатегория. А тем, кто, не имея права управления, попался за рулем в нетрезвом виде, будет невозможно получить водительское удостоверение в течение года.

Такие новации содержатся в новых глобальных поправках, которые разработало МВД в закон о безопасности дорожного движения. Проект размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. Столь глобальной реформы, касающейся водителей, у нас не было уже более пяти лет.

Начнем с водителей автобусов и грузовиков. Согласно проекту поправок, открыть категорию "С" и "D", а также подкатегории "С1" и "D1" смогут только те водители, у которых есть стаж управления категорией "В". Либо ранее были открыта одна из выше перечисленных категорий. Например, у водителя есть права на управления легкими грузовиками, а он хочет водить автобус. Он сможет это сделать после прохождения обучения. А если у него есть стаж управления мотоциклом, то он не сможет сдать экзамен ни на права на грузовик, ни на автобус. Для этого потребуется сначала открыть категорию "В".

До сих пор получить права на автобус и грузовик можно было, не имея никакого стажа.

Также предусматривается увеличение минимального возраста для получения права управления транспортом категории "D" до 24 лет, категории "С" - до 21 года. При этом, допускается снижение минимального возраста для получения прав категории "D" до 22 лет и категории "С" - до 19 лет в случае наличия стажа управления транспортом подкатегории "D1" и "С1" в течение не менее одного года соответственно.

Единственное исключение сделано для тех, кто прошел соответствующее профессиональное обучение в организациях, осуществляющих обучение водителей по направлениям военных комиссариатов, а также лиц, проходящих военную службу. До достижения указанными лицами установленного законопроектом возраста имеющиеся у них водительские удостоверения будут действительными при управлении транспортными средствами категорий "С" и "D" и подкатегории "D1", принадлежащими только Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба.

По-прежнему высокой аварийностью отличаются водители-иностранцы. Так, в 2018 году по их вине произошло 5504 ДТП, что на 4,3 процента больше, чем годом ранее. В них погиб 631 человек. Это на 4,4 процента меньше. Ранения получили 7558, что почти на 3 процента больше, чем в 2017-м. По итогам 6 месяцев этого года по их вине произошло 2499 аварий. Прирост составил 3,3 процента. В них погибло 208 человек, что на 18 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Получили ранения 3491 человек. Это на 6,6 процента больше, чем в прошлом году.

Поэтому законопроект предусматривает обмен иностранных водительских удостоверений категорий "С" и "D" и подкатегорий "С1" и "D1" только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов.

Не меньшую тревогу вызывает аварийность среди мотоциклистов. И виной тому молодость и горячность. Между тем директивой Европарламента и Совета Европейского Союза о водительских удостоверениях установлен минимальный возраст для управления транспортным средством категории "A", составляющий 20 лет. Однако, допуск к вождению мотоциклов этой категории может быть разрешен только при наличии двухлетнего опыта вождения мотоциклов подкатегории "А2". У нас такой в стране еще нет. Такой стаж не потребуется, если кандидат достиг возраста 24 лет.

Именно поэтому законопроект вводит новую подкатегорию мотоциклов "А2". Это мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг. Для этой подкатегории устанавливается минимальное возрастное ограничение 18 лет.

При этом, в соответствии с директивой, увеличивается минимальный возраст для получения прав категории "А" до 20 лет при наличии стажа управления мотоциклами подкатегории "А2" в течение не менее 2 лет. В случае достижения 24-х летнего возраста этот стаж не потребуется.

Водителям, имеющим право на управление грузовиками с прицепами, не придется сдавать экзамен и открывать категорию для управления легковушкой с прицепом. Если конечно, у него есть открытая категория "В". Так, водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами любой из категорий "CE" и "DE" и подкатегорий "C1E" и "D1E", будет подтверждать право на управление транспортными средствами категории "ВЕ" при условии наличия в водительском удостоверении категории "В". Водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами категории "CE", будет подтверждать право на управление транспортными средствами категории "ВЕ" и "DE" и подкатегории "С1Е" и "D1E". При наличии у владельца водительского удостоверения категории "В" или "D" или подкатегории "D1" соответственно.

Законопроект также подробно рассматривает допуск на водителей с иностранными правами, обучение несовершеннолетних вождению. Более того в нем предусмотрена возможность для несовершеннолетних, успешно сдавших экзамены, до достижения восемнадцатилетнего возраста самостоятельно управлять транспортными средствами категории "В" с сопровождающим опытным водителем. Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предлагается определить Правительству Российской Федерации. Напомним, что, согласно действующему закону, по достижении 17 лет молодой человек может быть допущен к экзаменам в ГИБДД. Но права он получит только в 18 лет. То есть получается большой перерыв. Поэтому и собираются разрешить таким молодым людям управление с сопровождающим.

Ну и неприятная новость для тех, кто попался за рулем в нетрезвом виде, не имея права управления. То есть, у человека нет прав вообще, а он садится за руль пьяным. Или у его прав истек срок действия, и он попался за рулем в нетрезвом виде. Или отказался от медосвидетельствования. В этой ситуации максимальное наказание, которое ему грозит - до 15 суток административного ареста. Многие у нас давно рассматривают это наказание как отдых. Так вот, такие горе водители не будут допущены к экзаменам на права, а также не смогут получить водительское удостоверение у которого истек срок действия, до того момента, пока не пройдет срок, в течение которого водитель считается подвергнутым наказанию. То есть год, с момента, как его выпустят из-под ареста.

А как у них

Такой поэтапный допуск к управлению - стандартная международная практика. В Германии категория "В" - базовая. Без нее невозможно получить допуск к управлению грузовиками. А без категории "С" - к управлению автобусами. В Республике Казахстан право управления транспортными средствами категории "С" предоставляется водителям, имеющим стаж управления транспортными средствами не менее трех лет, в том числе по подкатегории "С1" не менее одного года. В Республике Беларусь право управления транспортными средствами категории "D" предоставляется водителям, имеющим стаж управления транспортными средствами категорий "В" или "С" в течение не менее двух лет.

В странах европейского союза водительские удостоверения, подтверждающие наличие права на управление транспортными средствами категорий "C", "D" и подкатегорий "C1" и "D1" выдаются только тем водителям, которые уже имеют право управления транспортными средствами категории "B". При этом минимальный возраст для получения права управления транспортными средствами категории "D" составляет 24 года, категории "С" - 21 год.