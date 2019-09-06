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06.09.2019 22:15
Рубрика: ПДД

Водителям ограничат возраст

Права на автобус получат только те, кто уже имеет стаж управления
Текст: Владимир Баршев
Получить водительское удостоверение на автобус или грузовик смогут только те, кто уже имеет права на управление легковым автомобилем. У мотоциклов появится еще одна подкатегория. А тем, кто, не имея права управления, попался за рулем в нетрезвом виде, будет невозможно получить водительское удостоверение в течение года.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Такие новации содержатся в новых глобальных поправках, которые разработало МВД в закон о безопасности дорожного движения. Проект размещен для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru. Столь глобальной реформы, касающейся водителей, у нас не было уже более пяти лет.

Начнем с водителей автобусов и грузовиков. Согласно проекту поправок, открыть категорию "С" и "D", а также подкатегории "С1" и "D1" смогут только те водители, у которых есть стаж управления категорией "В". Либо ранее были открыта одна из выше перечисленных категорий. Например, у водителя есть права на управления легкими грузовиками, а он хочет водить автобус. Он сможет это сделать после прохождения обучения. А если у него есть стаж управления мотоциклом, то он не сможет сдать экзамен ни на права на грузовик, ни на автобус. Для этого потребуется сначала открыть категорию "В".

Фото: iStock
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До сих пор получить права на автобус и грузовик можно было, не имея никакого стажа.

Также предусматривается увеличение минимального возраста для получения права управления транспортом категории "D" до 24 лет, категории "С" - до 21 года. При этом, допускается снижение минимального возраста для получения прав категории "D" до 22 лет и категории "С" - до 19 лет в случае наличия стажа управления транспортом подкатегории "D1" и "С1" в течение не менее одного года соответственно.

Единственное исключение сделано для тех, кто прошел соответствующее профессиональное обучение в организациях, осуществляющих обучение водителей по направлениям военных комиссариатов, а также лиц, проходящих военную службу. До достижения указанными лицами установленного законопроектом возраста имеющиеся у них водительские удостоверения будут действительными при управлении транспортными средствами категорий "С" и "D" и подкатегории "D1", принадлежащими только Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба.

По-прежнему высокой аварийностью отличаются водители-иностранцы. Так, в 2018 году по их вине произошло 5504 ДТП, что на 4,3 процента больше, чем годом ранее. В них погиб 631 человек. Это на 4,4 процента меньше. Ранения получили 7558, что почти на 3 процента больше, чем в 2017-м. По итогам 6 месяцев этого года по их вине произошло 2499 аварий. Прирост составил 3,3 процента. В них погибло 208 человек, что на 18 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Получили ранения 3491 человек. Это на 6,6 процента больше, чем в прошлом году.

Поэтому законопроект предусматривает обмен иностранных водительских удостоверений категорий "С" и "D" и подкатегорий "С1" и "D1" только после прохождения соответствующего профессионального обучения и сдачи экзаменов.

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости
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Не меньшую тревогу вызывает аварийность среди мотоциклистов. И виной тому молодость и горячность. Между тем директивой Европарламента и Совета Европейского Союза о водительских удостоверениях установлен минимальный возраст для управления транспортным средством категории "A", составляющий 20 лет. Однако, допуск к вождению мотоциклов этой категории может быть разрешен только при наличии двухлетнего опыта вождения мотоциклов подкатегории "А2". У нас такой в стране еще нет. Такой стаж не потребуется, если кандидат достиг возраста 24 лет.

Именно поэтому законопроект вводит новую подкатегорию мотоциклов "А2". Это мотоциклы с максимальной мощностью, не превышающей 35 киловатт, и соотношением максимальной мощности к разрешенной максимальной массе не более 0,2 кВт/кг. Для этой подкатегории устанавливается минимальное возрастное ограничение 18 лет.

При этом, в соответствии с директивой, увеличивается минимальный возраст для получения прав категории "А" до 20 лет при наличии стажа управления мотоциклами подкатегории "А2" в течение не менее 2 лет. В случае достижения 24-х летнего возраста этот стаж не потребуется.

Водителям, имеющим право на управление грузовиками с прицепами, не придется сдавать экзамен и открывать категорию для управления легковушкой с прицепом. Если конечно, у него есть открытая категория "В". Так, водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами любой из категорий "CE" и "DE" и подкатегорий "C1E" и "D1E", будет подтверждать право на управление транспортными средствами категории "ВЕ" при условии наличия в водительском удостоверении категории "В". Водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами категории "CE", будет подтверждать право на управление транспортными средствами категории "ВЕ" и "DE" и подкатегории "С1Е" и "D1E". При наличии у владельца водительского удостоверения категории "В" или "D" или подкатегории "D1" соответственно.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Законопроект также подробно рассматривает допуск на водителей с иностранными правами, обучение несовершеннолетних вождению. Более того в нем предусмотрена возможность для несовершеннолетних, успешно сдавших экзамены, до достижения восемнадцатилетнего возраста самостоятельно управлять транспортными средствами категории "В" с сопровождающим опытным водителем. Условия такого управления, в том числе требования к сопровождающему, предлагается определить Правительству Российской Федерации. Напомним, что, согласно действующему закону, по достижении 17 лет молодой человек может быть допущен к экзаменам в ГИБДД. Но права он получит только в 18 лет. То есть получается большой перерыв. Поэтому и собираются разрешить таким молодым людям управление с сопровождающим.

Ну и неприятная новость для тех, кто попался за рулем в нетрезвом виде, не имея права управления. То есть, у человека нет прав вообще, а он садится за руль пьяным. Или у его прав истек срок действия, и он попался за рулем в нетрезвом виде. Или отказался от медосвидетельствования. В этой ситуации максимальное наказание, которое ему грозит - до 15 суток административного ареста. Многие у нас давно рассматривают это наказание как отдых. Так вот, такие горе водители не будут допущены к экзаменам на права, а также не смогут получить водительское удостоверение у которого истек срок действия, до того момента, пока не пройдет срок, в течение которого водитель считается подвергнутым наказанию. То есть год, с момента, как его выпустят из-под ареста.

А как у них

Такой поэтапный допуск к управлению - стандартная международная практика. В Германии категория "В" - базовая. Без нее невозможно получить допуск к управлению грузовиками. А без категории "С" - к управлению автобусами. В Республике Казахстан право управления транспортными средствами категории "С" предоставляется водителям, имеющим стаж управления транспортными средствами не менее трех лет, в том числе по подкатегории "С1" не менее одного года. В Республике Беларусь право управления транспортными средствами категории "D" предоставляется водителям, имеющим стаж управления транспортными средствами категорий "В" или "С" в течение не менее двух лет.

В странах европейского союза водительские удостоверения, подтверждающие наличие права на управление транспортными средствами категорий "C", "D" и подкатегорий "C1" и "D1" выдаются только тем водителям, которые уже имеют право управления транспортными средствами категории "B". При этом минимальный возраст для получения права управления транспортными средствами категории "D" составляет 24 года, категории "С" - 21 год.