На Багамах 30 человек стали жертвами урагана "Дориан"

Последствия урагана "Дориан" на одном из Багамских островов, 5 сентября 2019 г. Фото: AP Photo/Gonzalo Gaudenzi

Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших. Премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис не исключил, что жертв может быть больше.

Сейчас на архипелаге продолжаются спасательные и поисковые операции. Задействована и специально прибывшая из США группа спасателей в составе 60 человек, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CNN. По данным властей, местные авиаперевозчики предоставят некоторым жителям Багамских островов бесплатные билеты, чтобы они могли покинуть зону бедствия.

Сейчас ураган "Дориан" находится в 95 км к югу от города Уилмингтон (штат Северная Каролина) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 4,4 м/с. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления превышает 44,7 м/с.