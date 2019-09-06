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06.09.2019 10:45
Рубрика: Экономика

Назван самый привлекательный для туристов город в мире

Текст: Юлия Мякишева
Фото: keanu2/iStock Фото: keanu2/iStock
Фото: keanu2/iStock

Города, которые туристы больше всего посещали в 2018 году, были названы в ежегодном исследовании "Глобальный индекс городов назначения Mastercard" (Mastercard’s Global Destination Cities Index).

Так, самой привлекательной точкой на карте для путешественников стал Бангкок. Первую строчку рейтинга он занимает уже четвертый год подряд. Столицу Таиланда посетило 22,78 миллиона туристов, которые потратили там 20,03 миллиарда долларов. В 2017 году город посетило 21,09 миллиона человек. По ожиданиям экспертов, туристический поток увеличится в 2019 году на 3,34 процента.

На втором месте оказался Париж. 19,1 миллиона туристов привезли в город 14,06 миллиарда долларов. На третьем - Лондон, который посетили 19,09 путешественников. Они потратили 16,47 миллиарда долларов. Причем, количество путешественников, приезжающих в столицу Великобритании, сократилось на четыре процента.

Фото: РИА Новости
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Городом, где туристы оставляют больше всего денег, стал Дубай. Там в прошлом году потратили 30,82 миллиарда долларов 15,93 миллиона человек.

В исследовании говорится, что во всех городах, которые попали в топ-10, увеличилось количество посетителей. Исключение составил Лондон с падением на четыре процента. По прогнозам на 2019 год, рост популярности ждет все пункты прибытия. Всплеск посещаемости ожидается в Токио.

Кстати

Ранее рейтинг платежной системы признал Китай крупнейшим поставщиком туристов в мире. На протяжении  многих лет он лидирует по объему выездного туризма. Бангкок, Сеул и Токио - три самых популярных места назначения для китайских путешественников.

Экономика Туризм
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