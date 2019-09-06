Нурмагомедов и Порье показали одинаковый вес

Накануне боя между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье прошла церемония взвешивания. На ней спортсмены показали одинаковый результат.

Накануне взвешивания были опасения, что чемпион не сможет вписаться в категорию. За несколько дней до боя у россиянина было шесть лишних килограмм. Однако Нурмагомедову и его команде удалось скинуть все лишнее.

На церемонии взвешивания весы показали верхнюю границу - 70,3 кг. Причем для этого россиянину пришлось полностью снять с себя одежду. Аналогичный результат и у Порье.

В субботу в Абу-Даби пройдет бой между Нурмагомедовым и Порье. Начало основного карта в 21:00, бой между чемпионом и претендентом на титул начнется примерно в 23:00.

Нурмагомедов в ММА провел 27 боев, в которых не потерпел ни одного поражение. Его соперник имеет в своем активе 25 побед в 30 боях.