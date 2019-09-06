Нурмагомедов сумел сделать вес накануне взвешивания

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сумел согнать лишние килограммы накануне взвешивания перед боем с Дастином Порье.

Несколько дней назад стало известно, что для того, чтобы вписаться в рамки своей весовой категории, Нурмагомедову нужно было избавиться от шести килограмм. В команде бойца тогда заявили, что это не составит никаких проблем.

И вот в пятницу ТАСС со ссылкой на команду бойца сообщил, что чемпиону удалось решить данную проблему. "У Хабиба даже есть запас в 100 грамм на всякий случай", - сказал собеседник агентства.

Сегодня состоится официальная церемония взвешивания перед поединком, который состоится 7 сентября и будет показан в прямом эфире на Первом канале. Ориентировочное время боя Нурмагомедов - Порье - 23:00 по московскому времени.