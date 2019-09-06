Обновленный Lexus GX оказался дешевле предшественника

С 5 сентября 2019 года в России стартовал приём заказов на обновлённую версию внедорожника Lexus GX 460. Внешне новинка отличается от дореформенного варианта решёткой радиатора с узором, состоящим из множества букв L, и другой головной оптикой. Салон преобразился благодаря появлению нового трёхспицевого руля, в списке вариантов отделки появились деревянный шпон серого цвета и алюминий.

Комплекс систем безопасности пополнился набором ассистентов Lexus Safety System+, включающий в себя системы предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения, оповещения о смене полосы движения, управления дальним светом и адаптивный круиз-контроль.

Также пополнился перечень внедорожных помощников. Теперь внедорожник можно заказать с четырьмя камерами, установленных по периметру кузова, системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor) и системой кругового обзора (Panoramic View Monitors). Обновлённый Lexus GX 460 обзавёлся селектором выбора работы ездовой электроники Multi-Terrain Select.

Силовой агрегат и система полного привода остались прежними: под капотом внедорожника установлен атмосферный V8 объёмом 4.6 литра и мощностью 296 л.с., работающий с автоматической коробкой передач.

Прайс на обновлённый Lexus GX 460 начинается от 4 565 000 рублей. Напомним, дореформенная версия предлагалась по цене от 4 612 000 рублей (без учёта акционных предложений).