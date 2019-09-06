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06.09.2019 16:04
Рубрика: Спорт

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук выбыл из строя на три недели

Текст: Максим Домчев

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук, получивший травму в матче против "Ростова", в ближайшее время не сможет помочь своей команде. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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На протяжении трех дней футболист проходил физиотерапию, после чего была сделана МРТ. По итогам обследования стало ясно, что на восстановление поврежденной мышцы задней поверхности бедра Миранчуку понадобится три недели.

В нынешнем сезоне РПЛ Алексей Миранчук забил три мяча и сделал одну голевую передачу в восьми сыгранных матчах.

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