Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук выбыл из строя на три недели

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук, получивший травму в матче против "Ростова", в ближайшее время не сможет помочь своей команде. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

На протяжении трех дней футболист проходил физиотерапию, после чего была сделана МРТ. По итогам обследования стало ясно, что на восстановление поврежденной мышцы задней поверхности бедра Миранчуку понадобится три недели.

В нынешнем сезоне РПЛ Алексей Миранчук забил три мяча и сделал одну голевую передачу в восьми сыгранных матчах.