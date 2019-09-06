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06.09.2019 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ярославские онкологи украли лекарств на миллион рублей

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле направлено в суд уголовное дело врачей-онкологов областной клинической онкологической больницы, которые обвиняются в мошенничестве.

В прокуратуре Ярославской области пояснили, что хищением дорогих препаратов для лечения онкозаболеваний, в том числе Нексавара и Вотриента, 34- и 26-летний врачи-онкологи ЯОКОБ занимались с ноября 2017-го по 30 октября 2018 года.

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- Они вносили в медицинские карты пациентов недостоверные сведения о необходимости получения ими лекарственных средств, которыми больные уже были обеспечены, - рассказала официальный представитель ведомства Ольга Гарина. - Подложные документы поступали на врачебную комиссию, члены которой, не зная о преступных намерениях, принимали решение о предоставлении лекарственных препаратов.

После этого онкологи оформляли нужные рецепты, в аптечном пункте больницы получали по ним лекарства и потом их продавали. Причиненный ими ущерб оценен в 900 с лишним тысяч рублей.

По словам Ольги Гариной, в ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину в полном объеме и возместили ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд Ярославля.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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