Ярославские онкологи украли лекарств на миллион рублей

В Ярославле направлено в суд уголовное дело врачей-онкологов областной клинической онкологической больницы, которые обвиняются в мошенничестве.

В прокуратуре Ярославской области пояснили, что хищением дорогих препаратов для лечения онкозаболеваний, в том числе Нексавара и Вотриента, 34- и 26-летний врачи-онкологи ЯОКОБ занимались с ноября 2017-го по 30 октября 2018 года.

- Они вносили в медицинские карты пациентов недостоверные сведения о необходимости получения ими лекарственных средств, которыми больные уже были обеспечены, - рассказала официальный представитель ведомства Ольга Гарина. - Подложные документы поступали на врачебную комиссию, члены которой, не зная о преступных намерениях, принимали решение о предоставлении лекарственных препаратов.

После этого онкологи оформляли нужные рецепты, в аптечном пункте больницы получали по ним лекарства и потом их продавали. Причиненный ими ущерб оценен в 900 с лишним тысяч рублей.

По словам Ольги Гариной, в ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину в полном объеме и возместили ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд Ярославля.