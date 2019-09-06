Основатель и владелец автодилера "Рольф" объявлен в международный розыск

Следователи просят суд избрать в отношении фактического владельца группы компаний "Рольф" Сергея Петрова меру пресечения в виде заочного ареста. Об этом стало известно в пятницу на заседании Басманного районного суда Москвы, куда с соответствующим ходатайством обратились сотрудники Следственного комитета России.

"В Басманный суд поступили ходатайства следствия о заключении под стражу заочно в отношении Петрова С. А, Кафкалия Г. и Луковецкого Т. М. Слушания по указанным материалам начнутся в ближайшее время", - сообщила представитель суда.

Известно, что Сергей Петров в настоящее время находится за пределами России. Он дал несколько интервью, в которых сам рассказал об этом. По его словам, после возбуждения уголовного дела он не намерен возвращаться в Россию.

Кроме того в суде стало известно, что Сергея Петрова объявили в международный розыск.

Ранее в СКР рассказали, что фигурантам этого дела вменяется "совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов". Ответственность за подобные действия предусмотрена частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ. Наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

По версии следствия, Сергей Петров, являясь фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел Лимитед", в 2104 году "из корыстных побуждений и, нарушая требования закона "О валютном регулировании и валютном контроле", вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций. После этого фигуранты незаконно перечислили денежные средства, полученные от коммерческой деятельности компании "Рольф", на счета подконтрольной ему кипрской компании. Проще говоря, полученные от продажи в России автомобилей средства были выведены в оффшор.

Сумма, фигурирующая в расследовании, - 4 млрд рублей. Эти деньги, по версии следствия, были переведены "через подконтрольный Петрову московский банк со счета компании "Рольф" на счет кипрской компании, открытый в австрийском банке". В СК считают, что впоследствии эти денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение.