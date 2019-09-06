Прокуратура отказалась обжаловать УДО Кокорина и Мамаева

Прокуратура не будет обжаловать решение Алексеевского районного суда об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом после заседания суда "Интерфаксу" сказал заместитель Алексеевского межрайонного прокурора Дмитрий Пакалов.

Он отметил, что прокуратура поддерживает решение, и объяснил эту позицию хорошим поведением осужденных во время заключения.

- Обжаловать решение суда не будем, - заявил Пакалов.

Напомним, что судебное заседание по ходатайству об УДО Павла Мамаева и Александра Кокорина носило выездной характер и прошло в колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области, где футболисты отбывали наказание за драку в центре Москвы. Суд решил ходатайство удовлетворить, это решение вступит в силу через десять дней.