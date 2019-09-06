Суд освободил Кокориных и Мамаева по УДО

Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства братьев Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Такое решение вынесли на выездном заседании суда, которое прошло в колонии № 4 в городе Алексеевке: из-за тесноты помещения на мероприятие не аккредитовали прессу.

Информацию об удовлетворении ходатайств подтвердила "РГ" пресс-секретарь Белгородского областного суда Ирина Сазонова.

- Сначала приняли решение по ходатайству Кокорина, и вот, буквально несколько минут назад - освободили Павла Мамаева, - отметила Сазонова.

Таким образом, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл пробыли в колонии два месяца: их этапировали в Алексеевку в июле. Напомним, что все трое были осуждены за драку в центре Москвы.