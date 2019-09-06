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06.09.2019 21:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин поздравил москвичей - представителей старшего поколения с Днем города

Текст: Максим Милославский
В Государственном Кремлевском дворце в преддверии Дня города сегодня чествовали лучших москвичей - представителей старшего поколения. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил их с наступающим праздником и вручил благодарственные письма.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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За идею собирать перед Днем города лучших москвичей и говорить им "спасибо" мэр поблагодарил народного артиста СССР Василия Ланового. "В зале собрались люди разных профессий: космонавты, строители, инженеры, педагоги. Вы все объединены одним: любовью к нашей Родине, любовью к нашему городу и той истории, которой вы сами являетесь, - сказал Собянин. - Каждый из вас - огромная история созидания, творчества, отношения к людям и стране".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Мэр также рассказал, что сегодня открыл на ВДНХ павильон "Нефть". "Вспомнил, какой выставка была изначально. Она была призвана показывать достижения огромной державы, но в начале 90-х там закрылся павильон "Космос", в котором начали торговать вениками. "Нефть" тоже закрыли и стали торговать ширпотребом. Так произошло с большинством великих павильонов ВДНХ, - отметил Сергей Собянин. - Наверное, кому-то хотелось забыть нашу историю, сделать так, чтобы страна перестала быть космической державой. Но этого не произошло. Россия всегда была великой державой и останется ею".

Мэр поблагодарил москвичей за их труд и поздравил с Днем города.

Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД

Текст: Анна Полтавцева
Народный артист СССР Василий Лановой обратился к москвичам с призывом не слушать оппозиционера Навального и поддержать кандидатов в депутаты Московской городской Думы, которые готовы к конструктивному диалогу с горожанами. Об этом сообщила газета "Аргументы и Факты".

Свой список кандидатов в депутаты Мосгордумы, пояснил Лановой, он составил, руководствуясь тем, что уличная оппозиция объявила этих людей "провластными". Москвичи умнее, и они не захотят идти на поводу у тех, кто навязывает им и диктует свою волю. "Знаю, что эти люди работают для страны, для Москвы. А что там кто-то диктует, меня совершенно не интересует", - заявил Василий Лановой.

Как обеспечат прозрачность выборов 8 сентября

В распоряжении редакции оказался полный список Ланового:

Избирательный округ №1: ЗелАО - Титов Андрей Михайлович, район Зеленоград.

Избирательный округ №2: СЗАО - Воловец Светлана Альбертовна, районы Северное Тушино, Южное Тушино, Куркино, Молжаниновский.

Избирательный округ №3: СЗАО - Цветкова Сабина Алановна, районы Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино.

Избирательный округ №4: СЗАО - Киселева Мария Александровна, районы Крылатское, Строгино, часть Кунцево.

Избирательный округ №5: СЗАО - Бабаян Роман Георгиевич, районы Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино.

Избирательный округ №6: САО - Балыхин Михаил Григорьевич, районы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунино.

Избирательный округ №7: САО - Перфилова Надежда Рафаиловна, районы Восточное Дегунино, Дмитровский, часть Западного Дегунино и Бескудниковского.

Избирательный округ №8: САО - Кумин Вадим Валентинович, районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол.

Избирательный округ №9: САО - Медведев Андрей Андреевич, районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского.

Избирательный округ №10: СВАО - Картавцева Лариса Александровна, районы Бибирево, Лианозово, Северный.

Избирательный округ №11: СВАО - Нифантьев Евгений Олегович, районы Алтуфьевский, Марфино, Отрадное.

Избирательный округ №12: СВАО - Шапошников Алексей Валерьевич, районы Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково.

Избирательный округ №13: СВАО - Бускин Игорь Владимирович, районы Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский.

Избирательный округ №14: СВАО - Починок Наталья Борисовна, районы Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино.

Избирательный округ №15: ВАО - Метельский Андрей Николаевич, районы Гольяново, Метрогородок, часть Сев. Измайлово.

Избирательный округ №16: ВАО - Молев Антон Ильич, районы Богородское, Преображенское, часть Соколиной горы.

Избирательный округ №17: ВАО - Татулова Анастасия Анатольевна, районы Перово, часть Ивановского, часть Соколиной горы.

Избирательный округ №18: ВАО - Табашников Николай Игоревич, районы Восточное Измайлово, Измайлово, часть Северного Измайлово, Восточный.

Избирательный округ №19: ВАО - Назарова Ирина Александровна, районы Новогиреево, часть Вешняков, часть Ивановского.

Избирательный округ №20: ВАО - Шингаркин Максим Андреевич, районы Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть Вешняков и Выхино-Жулебино.

Избирательный округ №22: ЮВАО - Святенко Инна Юрьевна, районы Капотня, часть Люблино, часть Марьино.

Избирательный округ №23: ЮВАО - Николаева Елена Леонидовна, районы Кузьминки, часть Люблино, часть Рязанского.

Избирательный округ №24: ЮВАО - Дягилев Игорь Владимирович, районы Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый.

Избирательный округ №25: ЮВАО - Стебенкова Людмила Васильевна, районы Печатники, часть Марьино.

Избирательный округ №26: ЮАО - Щитов Кирилл Владимирович, районы Братеево, Зябликово, часть Орехово-Борисово Южное.

Избирательный округ №27: ЮАО - Орлов Степан Владимирович, районы Орехово-Борисово Северное, часть Орехово-Борисово Южное.

Избирательный округ №28: ЮАО - Самышина Елена Александровна, районы Москворечье-Сабурово, часть Царицыно, часть Нагатинского затона.

Избирательный округ №29: ЮАО - Артемьев Олег Германович, районы Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть Царицыно.

Избирательный округ №30: ЮАО - Русецкая Маргарита Николаевна, районы Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Избирательный округ №31: ЮАО - Зверев Сергей Иванович, районы Нагорный, Чертаново Северное, часть Зюзина.

Избирательный округ №32: ЮАО - Мельникова Ольга Николаевна, районы Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатинского затона.

Избирательный округ №33: ЮЗАО - Гусева Людмила Ивановна, районы Южное Бутово, часть Северного Бутова.

Избирательный округ №34: ЮЗАО - Семенников Александр Григорьевич, районы Ясенево, часть Зюзина, часть Северного Бутова.

Избирательный округ №35: ЮЗАО - Метлина Наталья Борисовна, районы Коньково, Теплый Стан.

Избирательный округ №36: ЮЗАО - Шарапова Ольга Викторовна, районы Котловка, Обручевский, Черемушки.

Избирательный округ №38: ТиНАО - Козлов Александр Михайлович, районы части Проспекта Вернадского и Тропарево-Никулино, часть Новой Москвы.

Избирательный округ №39: ТиНАО - Головченко Валерий Владимирович, районы Ново-Переделкино, Внуково, часть Новой Москвы.

Избирательный округ №40: ЗАО - Батышева Татьяна Тимофеевна, районы Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть Тропарево-Никулино.

Избирательный округ №41: ЗАО - Герасимов Евгений Владимирович, районы Можайский, часть Кунцево, часть Фили-Давыдково.

Избирательный округ №42: ЗАО - Никитин Кирилл Михайлович, районы Дорогомилово, Раменки, часть Фили-Давыдково.

Избирательный округ №44: ЦАО - Свиридов Илья Тимурович, районы Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка.

Избирательный округ №45: ЦАО - Касамара Валерия Александровна, районы Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены.

У москвичей спросили, пойдут ли они на выборы
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