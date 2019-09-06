Собянин поздравил москвичей - представителей старшего поколения с Днем города

За идею собирать перед Днем города лучших москвичей и говорить им "спасибо" мэр поблагодарил народного артиста СССР Василия Ланового. "В зале собрались люди разных профессий: космонавты, строители, инженеры, педагоги. Вы все объединены одним: любовью к нашей Родине, любовью к нашему городу и той истории, которой вы сами являетесь, - сказал Собянин. - Каждый из вас - огромная история созидания, творчества, отношения к людям и стране".

Мэр также рассказал, что сегодня открыл на ВДНХ павильон "Нефть". "Вспомнил, какой выставка была изначально. Она была призвана показывать достижения огромной державы, но в начале 90-х там закрылся павильон "Космос", в котором начали торговать вениками. "Нефть" тоже закрыли и стали торговать ширпотребом. Так произошло с большинством великих павильонов ВДНХ, - отметил Сергей Собянин. - Наверное, кому-то хотелось забыть нашу историю, сделать так, чтобы страна перестала быть космической державой. Но этого не произошло. Россия всегда была великой державой и останется ею".

Мэр поблагодарил москвичей за их труд и поздравил с Днем города.