Собянин поздравил москвичей - представителей старшего поколения с Днем города

За идею собирать перед Днем города лучших москвичей и говорить им "спасибо" мэр поблагодарил народного артиста СССР Василия Ланового. "В зале собрались люди разных профессий: космонавты, строители, инженеры, педагоги. Вы все объединены одним: любовью к нашей Родине, любовью к нашему городу и той истории, которой вы сами являетесь, - сказал Собянин. - Каждый из вас - огромная история созидания, творчества, отношения к людям и стране".
Мэр также рассказал, что сегодня открыл на ВДНХ павильон "Нефть". "Вспомнил, какой выставка была изначально. Она была призвана показывать достижения огромной державы, но в начале 90-х там закрылся павильон "Космос", в котором начали торговать вениками. "Нефть" тоже закрыли и стали торговать ширпотребом. Так произошло с большинством великих павильонов ВДНХ, - отметил Сергей Собянин. - Наверное, кому-то хотелось забыть нашу историю, сделать так, чтобы страна перестала быть космической державой. Но этого не произошло. Россия всегда была великой державой и останется ею".
Мэр поблагодарил москвичей за их труд и поздравил с Днем города.
Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД
Свой список кандидатов в депутаты Мосгордумы, пояснил Лановой, он составил, руководствуясь тем, что уличная оппозиция объявила этих людей "провластными". Москвичи умнее, и они не захотят идти на поводу у тех, кто навязывает им и диктует свою волю. "Знаю, что эти люди работают для страны, для Москвы. А что там кто-то диктует, меня совершенно не интересует", - заявил Василий Лановой.
В распоряжении редакции оказался полный список Ланового:
Избирательный округ №1: ЗелАО - Титов Андрей Михайлович, район Зеленоград.
Избирательный округ №2: СЗАО - Воловец Светлана Альбертовна, районы Северное Тушино, Южное Тушино, Куркино, Молжаниновский.
Избирательный округ №3: СЗАО - Цветкова Сабина Алановна, районы Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино.
Избирательный округ №4: СЗАО - Киселева Мария Александровна, районы Крылатское, Строгино, часть Кунцево.
Избирательный округ №5: СЗАО - Бабаян Роман Георгиевич, районы Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино.
Избирательный округ №6: САО - Балыхин Михаил Григорьевич, районы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунино.
Избирательный округ №7: САО - Перфилова Надежда Рафаиловна, районы Восточное Дегунино, Дмитровский, часть Западного Дегунино и Бескудниковского.
Избирательный округ №8: САО - Кумин Вадим Валентинович, районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол.
Избирательный округ №9: САО - Медведев Андрей Андреевич, районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского.
Избирательный округ №10: СВАО - Картавцева Лариса Александровна, районы Бибирево, Лианозово, Северный.
Избирательный округ №11: СВАО - Нифантьев Евгений Олегович, районы Алтуфьевский, Марфино, Отрадное.
Избирательный округ №12: СВАО - Шапошников Алексей Валерьевич, районы Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково.
Избирательный округ №13: СВАО - Бускин Игорь Владимирович, районы Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский.
Избирательный округ №14: СВАО - Починок Наталья Борисовна, районы Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино.
Избирательный округ №15: ВАО - Метельский Андрей Николаевич, районы Гольяново, Метрогородок, часть Сев. Измайлово.
Избирательный округ №16: ВАО - Молев Антон Ильич, районы Богородское, Преображенское, часть Соколиной горы.
Избирательный округ №17: ВАО - Татулова Анастасия Анатольевна, районы Перово, часть Ивановского, часть Соколиной горы.
Избирательный округ №18: ВАО - Табашников Николай Игоревич, районы Восточное Измайлово, Измайлово, часть Северного Измайлово, Восточный.
Избирательный округ №19: ВАО - Назарова Ирина Александровна, районы Новогиреево, часть Вешняков, часть Ивановского.
Избирательный округ №20: ВАО - Шингаркин Максим Андреевич, районы Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть Вешняков и Выхино-Жулебино.
Избирательный округ №22: ЮВАО - Святенко Инна Юрьевна, районы Капотня, часть Люблино, часть Марьино.
Избирательный округ №23: ЮВАО - Николаева Елена Леонидовна, районы Кузьминки, часть Люблино, часть Рязанского.
Избирательный округ №24: ЮВАО - Дягилев Игорь Владимирович, районы Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый.
Избирательный округ №25: ЮВАО - Стебенкова Людмила Васильевна, районы Печатники, часть Марьино.
Избирательный округ №26: ЮАО - Щитов Кирилл Владимирович, районы Братеево, Зябликово, часть Орехово-Борисово Южное.
Избирательный округ №27: ЮАО - Орлов Степан Владимирович, районы Орехово-Борисово Северное, часть Орехово-Борисово Южное.
Избирательный округ №28: ЮАО - Самышина Елена Александровна, районы Москворечье-Сабурово, часть Царицыно, часть Нагатинского затона.
Избирательный округ №29: ЮАО - Артемьев Олег Германович, районы Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть Царицыно.
Избирательный округ №30: ЮАО - Русецкая Маргарита Николаевна, районы Чертаново Центральное, Чертаново Южное.
Избирательный округ №31: ЮАО - Зверев Сергей Иванович, районы Нагорный, Чертаново Северное, часть Зюзина.
Избирательный округ №32: ЮАО - Мельникова Ольга Николаевна, районы Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатинского затона.
Избирательный округ №33: ЮЗАО - Гусева Людмила Ивановна, районы Южное Бутово, часть Северного Бутова.
Избирательный округ №34: ЮЗАО - Семенников Александр Григорьевич, районы Ясенево, часть Зюзина, часть Северного Бутова.
Избирательный округ №35: ЮЗАО - Метлина Наталья Борисовна, районы Коньково, Теплый Стан.
Избирательный округ №36: ЮЗАО - Шарапова Ольга Викторовна, районы Котловка, Обручевский, Черемушки.
Избирательный округ №38: ТиНАО - Козлов Александр Михайлович, районы части Проспекта Вернадского и Тропарево-Никулино, часть Новой Москвы.
Избирательный округ №39: ТиНАО - Головченко Валерий Владимирович, районы Ново-Переделкино, Внуково, часть Новой Москвы.
Избирательный округ №40: ЗАО - Батышева Татьяна Тимофеевна, районы Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть Тропарево-Никулино.
Избирательный округ №41: ЗАО - Герасимов Евгений Владимирович, районы Можайский, часть Кунцево, часть Фили-Давыдково.
Избирательный округ №42: ЗАО - Никитин Кирилл Михайлович, районы Дорогомилово, Раменки, часть Фили-Давыдково.
Избирательный округ №44: ЦАО - Свиридов Илья Тимурович, районы Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка.
Избирательный округ №45: ЦАО - Касамара Валерия Александровна, районы Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в Единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены.