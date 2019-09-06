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06.09.2019 21:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уголовное дело о нападении на Памфилову передано из полиции в СК

Уголовное дело о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову из полиции в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Песков: Путин проинформирован о нападении на Памфилову
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Элла Памфилова участвует в конференции в Москве, несмотря на ночное нападение

"По решению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову будет передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователям предстоит проверить каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о связи нападения с профессиональной деятельностью Памфиловой, а также установить мотив и цель злоумышленника.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на пятницу: неизвестный проник в дом главы ЦИК и напал на нее с электрошокером.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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