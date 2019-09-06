Уголовное дело о нападении на Памфилову передано из полиции в СК

Уголовное дело о нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову из полиции в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"По решению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллу Памфилову будет передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователям предстоит проверить каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о связи нападения с профессиональной деятельностью Памфиловой, а также установить мотив и цель злоумышленника.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на пятницу: неизвестный проник в дом главы ЦИК и напал на нее с электрошокером.