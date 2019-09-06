Центр коллективного проектирования микроэлектроники открыли в ДВФУ

В пятницу на территории Дальневосточного федерального университета начал работу центр коллективного проектирования "Восток", открытие которого прошло в рамках Восточного экономического форума.

Основными направлениями деятельности новой структуры станут разработка электронной компонентной базы (ЭКБ) для проектов коммерческих компаний, инжиниринговых центров госкорпораций и компаний Центра цифрового развития. Здесь будут работать также над созданием ЭКБ для медицинской техники и устройств, искать решения для искусственного интеллекта и интернета вещей. Одним из первых проектов центра станет создание нейростимулятора для людей, страдающих неврологическими заболеваниями. Это устройство "протестирует" организм пациента и сможет адаптировать свою работу, исходя из результатов теста, сообщает ТАСС.

В церемонии открытия центра приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков.