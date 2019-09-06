В российских регионах предпочитают отечественный и японский автопром

Наиболее популярными автомобилями на вторичном рынке у россиян остаются отечественные машины (их доля в продажах за II квартал 2019 составила почти 40%), несмотря на снижение доли в продажах на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, об этом говорится в исследовании "Авито", которое оказалось в распоряжении "РГ".

А средняя цена российских автомобилей немногим превышает 155 000 рублей - это значительно ниже, чем цена практически любой иномарки. На втором месте по популярности оказались японские автомобили (15,5% продаж). Нужно отметить, что японские машины при этом являются самыми дорогими - в среднем они продаются по цене более 530 000 рублей. Однако доля их продаж среди прочих автопроизводителей даже немного выросла (около 0,5%). Третье и четвертое места занимают корейские и немецкие авто, доля продаж которых составляет 12,8% и 12,2% соответственно.

Только у автомобилей производства России и Италии доля продаж незначительно снизилась - на 1,2% и 0,03% (при этом у них самый высокий рост по цене), а у остальных производителей выросла. В топ-10 также вошли Чехия, Италия, Швеция и Китай.

По итогам второго квартала 2019 года отечественные марки лидируют по популярности в большинстве крупнейших городов. Восточнее Урала с ними соперничают японские автомобили. В Москве и Санкт-Петербурге покупатели предпочитают машины немецкого производства, несмотря на высокую среднюю цену (722 000 рублей в Москве и 512 000 рублей в Санкт-Петербурге).

Самая большая доля продаж отечественных машин - на родине АвтоВАЗа, в Тольятти. Там российские авто занимают 64% рынка. В соседних городах Поволжья они составляют чуть меньше половины всех продаж. При этом дороже всего отечественные автомобили стоят также в Тольятти (в среднем 200 000 рублей), а цены на них сильнее всего поднялись за год в Барнауле (на 22%) и Уфе (на 16%).