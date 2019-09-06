Пропавший под Красноярском мальчик найден живым

Мальчика, ушедшего в лес в Ирбейском районе Красноярского края, нашли живым и относительно здоровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Обнаружили ребенка в волонтеры из отряда "Поиск пропавших детей - Красноярск" совместно с сотрудниками полиции. Четырехлетний малыш ушел на километр от родной деревни.

По сведениям агентства, ребенка госпитализировали. Особых опасений за его здоровье у врачей нет, его состояние признано удовлетворительным. Однако он напуган, да и ночи уже холодные, поэтому за мальчиком пока понаблюдают медики.

Напомним, малыш пропал накануне - он ушел со двора, пока мать занималась младшими детьми. Ребенка искали 300 человек.

СК по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).