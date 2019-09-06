"Ростелеком" подготовил систему видеонаблюдения на выборах мэра Новосибирска

Компания "Ростелеком" впервые обеспечит видеонаблюдение, онлайн-трансляцию и хранение записей на выборах мэра Новосибирска в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Национальный оператор связи установил камеры в 10 помещениях территориальных избирательных комиссий и на 552 участках, где уже в ближайшее воскресенье жители Новосибирска смогут отдать голос за кандидата на пост главы муниципалитета.

"Видеонаблюдение на выборах мэра города Новосибирска позволит обеспечить доступность информации о ходе голосования непосредственно на участке. А это значит, что будут соблюдены одни из главных принципов любой избирательной кампании - гласность, открытость и прозрачность", - сказала председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Тамара Краткая.

Установленные IP-камеры с высоким разрешением будут транслировать ход выборов в онлайн-режиме как на общедоступном, так и на служебном порталах, а также передавать информацию в центр обработки данных. При этом системы видеонаблюдения установлены таким образом, чтобы можно было видеть все помещения для голосования, но при этом сохранить в тайне личные данные избирателей.

"Для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу камер, накануне выборов мы проведем тестирование всех систем. Непосредственно в день голосования в Новосибирске будут дежурить специалисты "Ростелекома”, которые в случае необходимости вовремя смогут решить технические проблемы", - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

В единый день голосования начнется трансляция с избирательных участков на портал https://nashvybor2019.ru, который обслуживается компанией "Ростелеком".

Также в этом году пользователям портала и мобильного приложения "Госуслуги" доступен раздел "Мои выборы" в личном кабинете. Избиратели в электронном виде могут получить информацию о сроках проведения избирательных кампаний, кандидатах и своем избирательном участке. Предоставление этих цифровых сервисов реализует системный интегратор "РТ Лабс" (дочерняя компания "Ростелекома") по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Справка

Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" - структурное подразделение компании ПАО "Ростелеком", которое действует на территории Новосибирской области.

Филиал входит в состав макрорегионального филиала "Ростелеком-Сибирь", созданного в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком".

Макрорегиональный филиал "Сибирь" ПАО "Ростелеком" - структурное подразделение ПАО "Ростелеком", которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

"Ростелеком" МРФ "Сибирь" создан в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком" и сегодня объединяет 8 региональных филиалов - Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

ПАО "Ростелеком" - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

"Ростелеком" занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ - 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге "Интерактивное ТВ".

Выручка группы компаний за I полугодие 2019 г. составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль - 10,0 млрд руб.

"Ростелеком" является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard & Poor’s на уровне "BB+", а также агентства АКРА на уровне "AA(RU)".

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"