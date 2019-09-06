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06.09.2019 09:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин поручил взять на контроль дело о пропаже двухлетней девочки

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту пропажи в Вологодской области двухлетней девочки. Дело возбуждено по статье 105 УК РФ - убийство, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Малышку ищут порядка 400 человек почти двое суток. "РГ" уже писала о том, что в селе Красное из песочницы пропала девочка. Ее мать оставила девочку с двумя сестрами - четырех и шести лет и пошла в соседний дом к подруге кормить новорожденного ребенка. Ему нет и месяца. Когда женщина вернулась, двухлетней дочки не было.

Только через несколько часов она обратилась в полицию, до этого искала ее самостоятельно. Сегодня поисками ребенка занимаются сотрудники правоохранительных органов, спасатели, волонтеры, местные жители. Как сообщили в пресс-службе УМЧС по Вологодской области, в пятницу русло реки будут обследовать с помощью глубоководного аппарата "Фалкон 12-203", который специально привезли из Арктического спасательного центра "Вытегра". Работают водолазы, местность изучают с квадрокоптеров.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко добавила, что специалисты дадут и правовую оценку действиям или бездействию органов профилактики, выявят и отреагируют на все причины и условия пропажи ребенка. Кстати, 29-летняя мать, имеющая пятерых малолетних детей, уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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