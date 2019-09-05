Поиски пропавшей на Вологодчине 2-летней девочки показали на видео

Следственный комитет Вологодской области обнародовал видео поисков двухлетней девочки из села Красное Тарногского района. На нем можно увидеть, что ребенка ищут не только сотрудники правохранительных органов, но и многочисленные волонтеры.

Напомним, 4 сентября 29 летняя женщина, мать пятерых детей, оставила двухлетнюю дочку вместе с двумя сестрами - четырех и шести лет в песочнице и ушла в соседний дом к подруге покормить новорожденного ребенка. Ему нет еще и месяца. Когда она вернулась, двухлетней дочки не было.

В масштабных поисках задействованы порядка 400 человек. Обследуются объекты инфраструктуры ЖКХ - колодцы, септики, очистные сооружения. Из них откачивают воду. Изучаются берега и дно реки. Это можно увидеть на видео.

Следком Вологодской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство. Следователи разбираются в версиях, допрашивают жителей села. Пресс-служба Следкома уточняет, что мать пятерых детей уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Поиски ребенка продолжаются.