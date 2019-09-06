Обстрелявшего детский сад петербуржца арестовали

Петербуржец, обстрелявший детский сад из пневматической винтовки, отправится под арест.

Такое решение вынес Красногвардейский районный суд Петербурга. Как уточняют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, мужчина подозревается в совершении преступления по статье 213 Уголовного кодекса РФ - "хулиганство".

ЧП произошло 4 сентября в десять часов утра. Согласно данным следствия, мужчина, будучи нетрезвым, решил пострелять из нарезной пневматической винтовки ИЖ-38С. Из окна квартиры на четвертом этаже дома на Ириновском проспекте, 17 он несколько раз выстрелил в сторону детского сада №27, расположенного поблизости.

У следствия нет сомнений в том, что мужчина прекрасно понимал, что на площадке гуляют дети. К счастью, малыши не пострадали. Но один из выстрелов попал в дворника. Медики диагностировали у него ушиб мягких тканей