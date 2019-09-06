В Вологодской области нашли пропавшую девочку

Поиски двухлетней девочки, пропавшей два дня назад в Вологодской области, увенчались успехом. Сегодня утром малышку нашли живой.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в ГУ МЧС по Вологодской области, по предварительной информации, девочку нашли на дорожке возле леса. Сейчас она передана медикам. Все готово к тому, чтобы доставить девочку санавиацией в областную детскую больницу, если это будет необходимо.

- Мы очень, очень рады! - не скрывают эмоций сотрудники МЧС.

Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района днем 4 сентября. Мама ненадолго оставила ее играть в песочнице со старшими сестрами, а когда вернулась, малышки не было. Ее искали всем миром. В общей сложности местность прочесывали около четырехсот человек.