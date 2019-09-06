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06.09.2019 07:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Крыма посоветовал Зеленскому посетить полуостров

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Украинские политики до сих пор не осознали, что крымчане весной 2014 года на референдуме сделали цивилизационный выбор. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Им следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет", - заявил Аксенов, выступая в эфире телеканала "Крым24". По его мнению, чем быстрее украинские политики к этому придут - тем легче будет Украине и Крыму, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости
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Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому лично приехать на полуостров, посмотреть, что там происходит и выслушать мнение его жителей. "Спросите людей - хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане", - сказал глава Крыма. При этом он отметил, что решение о приглашении украинского президента принимает не он, а МИД России.

Ранее Зеленский, выступая перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики заявил, что одной из главных задач является "возвращение Крыма".

На днях бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с заявлением о том, что из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов. Он отметил ошибочность такой политики Киева, из-за которой выигрывает лишь Россия.

В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским
Власть Работа власти В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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