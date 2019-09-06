Глава Крыма посоветовал Зеленскому посетить полуостров

Украинские политики до сих пор не осознали, что крымчане весной 2014 года на референдуме сделали цивилизационный выбор. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Им следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет", - заявил Аксенов, выступая в эфире телеканала "Крым24". По его мнению, чем быстрее украинские политики к этому придут - тем легче будет Украине и Крыму, пишет РИА Новости.

Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому лично приехать на полуостров, посмотреть, что там происходит и выслушать мнение его жителей. "Спросите людей - хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане", - сказал глава Крыма. При этом он отметил, что решение о приглашении украинского президента принимает не он, а МИД России.

Ранее Зеленский, выступая перед депутатами Верховной рады с посланием об основах внутренней и внешней политики заявил, что одной из главных задач является "возвращение Крыма".

На днях бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выступил с заявлением о том, что из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов. Он отметил ошибочность такой политики Киева, из-за которой выигрывает лишь Россия.