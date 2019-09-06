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06.09.2019 09:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи из-за прошедших этой ночью сильнейших ливней сразу в нескольких местах с гор сошли сели, перекрывшие движение на дорогах. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе администрации города. На курорте по-прежнему действует штормовое предупреждение о непогоде.

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По данным мэрии, на старой дороге Новороссийского шоссе по причине небольшого селя временно перекрыто движение автотранспорта, а также отключен газ в 30 частных домах. На месте происшествия направлена тяжелая техника: трассу обещают разблокировать к 10.00. К восстановительным работа приступили и газовики.

Кроме того, в районе села Калиновое озеро на дорогу, ведущую сразу к пяти населенным пунктам (Красная Воля, Хлебороб, Илларионовка, Калиновое озеро и Воронцовка) сошел сель объемом около одной тысячи кубических метров. Здесь движение автомобилей собираются восстановить к полудню.

"Пока производится расчистка трассы, рейсовые автобусы довозят пассажиров до оползня, затем местные жители проходят пешком аварийный участок и снова пересаживаются на автобусы, - уточнили в мэрии. - В этом районе есть резервная грунтовая дорога, по которой жители сел утром отправились на личных автомобилях по своим делам. О необходимости альтернативного проезда они были предупреждены рано утром администрацией сельского округа".

За прошедшую ночь самые сильные дожди прошли в Хостинском районе Сочи - 60 миллиметров. За пять часов здесь выпала почти половина месячной нормы осадков.

Уровень рек не превысил неблагоприятных отметок, поэтому подтоплений домов удалось избежать.

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