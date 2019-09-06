В Екатеринбурге уволили обвиняемых в изнасиловании полицейских

Троих екатеринбургских полицейских, которые проходят обвиняемыми по делу о групповом изнасиловании, уволили из органов. Об этом сообщил сегодня официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 18 августа сотрудники городского управления надругались над девушкой прямо в своей служебной машине ППС. Задержали полицейских сотрудники управления собственной безопасности областного МВД. Фигурантам предъявлено обвинение по части 2 статьи 131 УК РФ и части 2 статьи 132 УК РФ.

Как рассказал сегодня пресс-атташе регионального ведомства, по итогам служебной проверки 17 должностных лиц гарнизона привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

"Три непосредственных руководителя подозреваемых уволены со службы. Три человека понижены в должности. Восемь офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии - это одно из самых суровых наказаний, за ним следует увольнение", - сообщил полковник Горелых.

Расследование уголовного дела продолжается.