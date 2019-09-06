Россия и Беларусь подготовили программу интеграции

Правительства России и Беларуси прошли первый этап к ускорению интеграции в рамках Союзного государства. В пятницу премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас поставили подписи под планом действий и перечнем "дорожных карт". В начале декабря полная программа шагов союзного строительства должна лечь на утверждение президентов двух стран.

Еще в конце прошлого года Москва и Минск сформировали рабочие группы для решения проблемных вопросов в рамках Союза. От России ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, от Беларуси - министр экономики Дмитрий Крутой. Чуть больше полугода правительствам стран потребовалось, чтобы снять все принципиальные разногласия, мешавшие дальнейшей интеграции, и подготовить план действий на ближайшие годы.

В пятницу после переговоров в подмосковной резиденции "Горки", на которых стороны проговорили последние нюансы, Дмитрий Медведев и Сергей Румас подвели черту под первым этапом большой работы - премьеры подписали программу действий и перечень "дорожных карт" по всем направлениям союзного строительства.

На втором этапе, стартовавшем незамедлительно, сделать предстоит еще больше, а сроки отведены еще меньшие. "Сейчас начинается самая важная часть нашей совместной деятельности: чтобы к началу декабря выйти на окончательные версии документов для представления их президентам двух стран. Будем стараться в эти крайне сжатые сроки уложить эту работу", - заявил глава российского правительства по итогам встречи. Сначала предстоит согласовать большое количество подходов к достижению тех или иных целей, свести их внутри "дорожных карт", а в следующем году подготовить проекты нормативных актов.

- Это начало очень-очень большой работы. Надеюсь, что мы все с этой работой справимся должным образом, поскольку от результатов этой работы и зависит успех нашего интеграционного проекта - успех Союзного государства, - подчеркнул Медведев.

Сергей Румас рассказал, что всего утверждена в работу 31 "дорожная карта". "И нам в течение ближайших двух месяцев предстоит очень большая работа, чтобы к началу декабря подготовить для подписания нашим президентам пакет из программы действий, перечня "дорожных карт" и нескольких межправсоглашений", - сказал глава белорусского правительства.

Он отдельно поблагодарил министров Орешкина и Крутого, но предупредил, чтобы они не расслаблялись. "Дорожные карты" - это на порядок более сложный объем работы, учитывая и сроки, и тот массив документов, который надо будет проанализировать, чтобы их подготовить", - пояснил Румас.

- Как говаривал классик, цели известны, за работу, товарищи, - вспомнил Дмитрий Медведев слова советского лидера Никиты Хрущева.