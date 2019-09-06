Россияне обыграли шотландцев в отборе на Евро-2020

Одним из главных козырей шотландцев в этом матче все эксперты дружно называли трибуны знаменитого "Хэптден парка". Но на стадионе в Глазго в итоге не было даже намека на аншлаг - местные болельщики в собственную команду не то чтобы сильно верили. А те, кто пришел, тоже не отличались какой-то особой громогласностью. Сборная Шотландии в своем нынешнем виде действительно не может претендовать на что-то большее, чем статус крепкого середняка. Но это, разумеется, не значит, что она будет кому-то дарить очки. Так что стартовый состав Станислав Черчесов и его штаб явно определяли с расчетом на то, что соперник побежит вперед с первых минут. Россияне вышли на матч с одним чистым форвардом Артемом Дзюбой, но максимально насыщенными обороной и средней линией.

Эти предосторожности, впрочем, от быстрого гола нашу команду не уберегли. Хозяева действительно сразу пошли вперед большими силами. Особым мастерством и техникой шотландцы не отличаются, но забить все-таки смогли - после ошибки россиян. На 10-й минуте несложный вроде бы навес в штрафную Гильерме прервал неудачно - выбил мяч прямо перед собой, где отскок подкараулил Макгинн. Поведя в счете, шотландцы очень быстро перестроились на игру вторым номером. Отдали россиянам мяч и встали на своей половине.

Однако эта смена ролей до поры до времени дивидендов гостям не приносила. Кроме удара Дзюбы под перекладину, когда хозяев спас в прыжке вратарь, очевидных моментов команда Черчесова не создала. В этой ситуации очень вовремя свое слово сказал капитан команды Дзюба. На 40-й минуте мяч отскочил к форварду "Зенита", и Артем забил свой 21-й гол за сборную, сравнявшись по этому показателю с Романом Павлюченко - 1:1. Не самый плохой итог первого тайма.

После перерыва наши заиграли заметно быстрее - очевидно, Черчесов провел в раздевалке профилактическую беседу. Для шотландцев этот всплеск стал серьезной проблемой. Они попытались сбить темп, но не сдержали на 59-й минуте проход по правому флангу Головина, который прострелил в центр. Там адресатом передачи стал Юрий Жирков, который в борьбе с шотландским защитником внес мяч в сетку - 2:1. Хозяева совсем расстроились, и позволили сначала Фернандесу пробить в перекладину, а затем Оздоев попал в штангу.

Не использовав эти шикарные моменты, наши потихоньку отошли в оборону. Шотландцы, терять которым было уже нечего, пошли вперед большими силами. На 87-й минуте был шикарный шанс поймать их на контратаке, однако вышедший на замену Ерохин после передачи Дзюбы пробил слабовато и успеха не добился. Этот момент сбил атакующий порыв шотландцев и позволил сборной России сохранить победный счет 2:1.

Наша национальная команда набирает 12 очков после пяти матчей отборочного турнира и остается на втором месте в группе. Следующий матч россияне проведут уже 9 сентября - в Калининграде против Казахстана.