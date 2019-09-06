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06.09.2019 09:22
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 Шотландия - Россия

Текст: Елена Казьмина

В пятницу вечером сборная России по футболу проведет один из важнейших матчей отбора на Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в Глазго с шотландцами.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Черчесов: Игра с Шотландией будет за шесть очков

Сегодняшние соперники - соседи в рейтинге ФИФА. Российская сборная делит 46-47-е места с Австралией, а шотландцы, которые участвовали в крупном турнире еще в 90-х годах, расположились на 48-й строчке.

Неудачно начали они и отбор к чемпионату Европы-2020, уступив сборной Казахстана с разгромным счетом - 0:3. Во втором туре шотландцы скромно обыграли Сан-Марино (2:0), затем с трудом добыли победу в матче против Кипра (2:1). Противостояние с Бельгией закончилось предсказуемо - 3:0 в пользу "красных дьяволов".

В итоге Шотландия занимает четвертое место в группе I, набрав шесть очков. И даже ничья команду Стива Кларка в сегодняшнем матче не устроит.

Сборная России намного успешнее проявила себя в отборе ЧЕ-2020. Хоть в первом туре наша команда и уступила бельгийцам (1:3), но дальше поражения не знала. Подопечные Станислава Черчесова разгромили Казахстан (4:0) и Сан-Марино (9:0), потом одолели Кипр с минимальным счетом. Таким образом, Россия находится на втором месте в группе с девятью очками, уступая бельгийцам три балла.

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Учитывая слабую игру шотландцев в отборе, россияне считаются в сегодняшнем матче фаворитами. При этом хозяева матча наверняка сделают ставку на оборону и открыть счет будет не так уж просто.

Игру на стадионе "Хэмпден Парк" рассудит греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом. Матч Шотландия - Россия начнется 6 сентября в 21:45.

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