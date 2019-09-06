Сергей Базаревич: Мы хотели показать, что боремся несмотря на проблемы

Новости

Найден первый след живого существа в истории Земли 16:00
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда 15:55
Житель Башкирии бросил самодельную гранату в такси 15:55
Ловчев: Кокорин после тюрьмы не будет основным игроком "Зенита" 15:52
В Москве открылся новый ТПУ "Северянин" 15:51
На Кубани музею передали 1,5 тысячи находок "черных копателей" 15:40
Вышел трейлер продолжения мультсериала "Разочарование" 15:35
Спутник NASA заснял объект, который появился и исчез в мгновение ока 15:30
В Башкирии семь человек попали в больницу с отравлением грибами 15:29
В Петербург из Парижа прилетел львинохвостый макак 15:23
Роскомнадзор напомнил о запрете агитации в "день тишины" 15:21
СК возбудил дело по факту избиения заключенного в Красноярском крае 15:20
Kia показала салон нового Mohave в деталях 15:17
Медведев и Румас провели переговоры о пути интеграции РФ и Беларуси 15:15
Актриса из "Ангелов Чарли" Кэрол Линли умерла от сердечного приступа 15:11
Вместо аэроэкспрессов до Шереметьево запустят автобусы 15:01
В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста 14:53
Количество пересадок на "салатовой" линии метро в Москве увеличат до 10 14:43
"Рыженькая из "Тату" Лена Катина развелась с мужем Сашо 14:40
Лукашенко рассказал, какими он видит отношения с Россией 14:36
Задержанному по запросу США топ-менеджеру Коршунову грозит 10 лет тюрьмы 14:27
Первый в армии РФ женский экипаж танка сняли на видео 14:25
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel 14:19
Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной 14:15
ТЦ "Авиапарк" остался без электричества из-за аварии 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
06.09.2019 15:43
Рубрика: Спорт

Сергей Базаревич: Мы хотели показать, что боремся несмотря на проблемы

Текст: Илья Соболев (Фошань)
После поражения в матче с Польшей на главного тренера сборной России Сергея Базаревича было еще больнее смотреть, чем после неудачи с Аргентиной двухдневной давности. Во-первых, оно получилось не менее разочаровывающим. Во-вторых, оно лишило нашу команду реальных шансов на выход в плей-офф. Но наставник россиян все равно нашел силы пообщаться с журналистами.
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич. Фото: РИА Новости Главный тренер сборной России Сергей Базаревич. Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич. Фото: РИА Новости

На официальной пресс-конференции выступление Базаревича было коротким, но содержательным.

"Если посмотреть статистику, мы были лучше во всех аспектах, - подчеркнул специалист. - Кроме того, что они бросили в два раза больше штрафных, чем мы. Хотя мы много атаковали, не бросали "трехи", как сумасшедшие. Игроки по-настоящему бились. Мы показали характер во многих ситуациях по ходу турнира, и эта игра не стала исключением. Надеюсь, у нас будет больше удачи в олимпийской квалификации. И больше здоровых игроков".

Российская пресса тоже не стала мучить расстроенного тренера слишком долго.

Чего сегодня не хватило?

Фото: REUTERS/Jason Lee
Что нужно, чтобы сборная России пробилась в 1/4 финала ЧМ по баскетболу

Сергей Базаревич: Отличный вопрос. Не хватило попаданий в решающие моменты. Но это игра.

Польша на чемпионате мира всегда проваливала первые четверти. Не было установки задавить их в этом отрезке?

Сергей Базаревич: Нет. Нельзя дать установку: "Давайте их задавим". Ты играешь в свою игру, пытаешься использовать свои козыри. Нам не хватило чуть-чуть концентрации, были обидные потери. Может, кто-то немного переиграл и на фоне усталости принял не совсем верные решения. Думаю, Карасева не хватило в плане того, чтобы кто-то сыграл чуть меньше минут, и имел больше свежести в концовке. И сумел лучше распорядиться мячом.

Это был наш максимум?

Сергей Базаревич: В плане усилий мы давали максимум. Мы хотели доказать себе и всем, что мы люди, которые несмотря на какие-то проблемы борются. Мы публичные люди и должны являться примером. Люди, которые нас смотрят, должны понимать, что эти ребята сделали все, что могли. Возможно, где-то не получилось. Будем работать над этим или делать выводы.

Наша команда здорово себя проявила под кольцом…

Сергей Базаревич: У нас больше подборов в нападении. У нас лучше процент двухочковых и трехочковых. Они, конечно, понимали, как надо бороться против наших третьих и четвертых номеров. Мы когда-то принимали верные решения, когда-то нет. Нашли броски, которые не забили. Они забили после пробежки, на мой взгляд, решающий трехочковый. Сейчас очень обидно: несмотря на все потери у нас был отличный шанс.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Андрей Кириленко: Вроде бы минимум выполнен, но осталась недосказанность

Что можете сказать об игре разыгрывающих?

Сергей Базаревич: Думаю, что мы должны, если хотим позитива, с оптимизмом смотреть в будущее. Мы выяснили, что у нас не все так плохо с игроками, что у нас есть ребята, которые способны выйти в топ-16 на чемпионате мира и теоретически быть в восьмерке. Когда была жеребьевка, все так радовались. Я сразу тогда сказал, что рано радоваться, когда в группе - лучшая команда Африки и лучшая команда Латинской Америки. Сейчас обидно, можно было принять разные решения. Михаил Кулагин провел индивидуально хороший матч, но где-то не хватило контроля, организации игры. Но этого с самого начала не хватало, и все это понимали.

На матч с Венесуэлой будет сложно настроиться?

Сергей Базаревич: Да, будет трудно, но мы справимся.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В кабмине опровергли слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Расширен список организаций с правом присуждать ученые степени
Посольство РФ: Существенных решений по делу Коршунова принято не было
Путин назвал самое красивое место в мире
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34