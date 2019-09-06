Сергей Базаревич: Мы хотели показать, что боремся несмотря на проблемы

На официальной пресс-конференции выступление Базаревича было коротким, но содержательным.

"Если посмотреть статистику, мы были лучше во всех аспектах, - подчеркнул специалист. - Кроме того, что они бросили в два раза больше штрафных, чем мы. Хотя мы много атаковали, не бросали "трехи", как сумасшедшие. Игроки по-настоящему бились. Мы показали характер во многих ситуациях по ходу турнира, и эта игра не стала исключением. Надеюсь, у нас будет больше удачи в олимпийской квалификации. И больше здоровых игроков".

Российская пресса тоже не стала мучить расстроенного тренера слишком долго.

Чего сегодня не хватило?

Сергей Базаревич: Отличный вопрос. Не хватило попаданий в решающие моменты. Но это игра.

Польша на чемпионате мира всегда проваливала первые четверти. Не было установки задавить их в этом отрезке?

Сергей Базаревич: Нет. Нельзя дать установку: "Давайте их задавим". Ты играешь в свою игру, пытаешься использовать свои козыри. Нам не хватило чуть-чуть концентрации, были обидные потери. Может, кто-то немного переиграл и на фоне усталости принял не совсем верные решения. Думаю, Карасева не хватило в плане того, чтобы кто-то сыграл чуть меньше минут, и имел больше свежести в концовке. И сумел лучше распорядиться мячом.

Это был наш максимум?

Сергей Базаревич: В плане усилий мы давали максимум. Мы хотели доказать себе и всем, что мы люди, которые несмотря на какие-то проблемы борются. Мы публичные люди и должны являться примером. Люди, которые нас смотрят, должны понимать, что эти ребята сделали все, что могли. Возможно, где-то не получилось. Будем работать над этим или делать выводы.

Наша команда здорово себя проявила под кольцом…

Сергей Базаревич: У нас больше подборов в нападении. У нас лучше процент двухочковых и трехочковых. Они, конечно, понимали, как надо бороться против наших третьих и четвертых номеров. Мы когда-то принимали верные решения, когда-то нет. Нашли броски, которые не забили. Они забили после пробежки, на мой взгляд, решающий трехочковый. Сейчас очень обидно: несмотря на все потери у нас был отличный шанс.

Что можете сказать об игре разыгрывающих?

Сергей Базаревич: Думаю, что мы должны, если хотим позитива, с оптимизмом смотреть в будущее. Мы выяснили, что у нас не все так плохо с игроками, что у нас есть ребята, которые способны выйти в топ-16 на чемпионате мира и теоретически быть в восьмерке. Когда была жеребьевка, все так радовались. Я сразу тогда сказал, что рано радоваться, когда в группе - лучшая команда Африки и лучшая команда Латинской Америки. Сейчас обидно, можно было принять разные решения. Михаил Кулагин провел индивидуально хороший матч, но где-то не хватило контроля, организации игры. Но этого с самого начала не хватало, и все это понимали.

На матч с Венесуэлой будет сложно настроиться?

Сергей Базаревич: Да, будет трудно, но мы справимся.