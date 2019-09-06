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06.09.2019 16:44
Рубрика: Спорт

Сергей Семак: Хотел бы видеть Кокорина у нас в команде

Текст: Илья Зубко (Санкт-Петербург)
Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал "РГ" новость о том, что Александр Кокорин в ближайшее время выйдет из тюрьмы. Напомним, что у форварда истек контракт с "сине-бело-голубыми", и он находится в статусе свободного агента. С большой долей вероятности футболист подпишет с клубом новое соглашение.

Александр Кокорин через 10 дней выйдет на свободу. С какими эмоциями восприняли эту новость?

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Сергей Семак: Конечно же, я рад. По многим причинам. В первую очередь, за его семью, за то, что они наконец-то увидят Сашу. Рад, что он сможет заниматься своим любимым делом. Если у него ничего не изменилось, то, конечно, со своей стороны, как главного тренера, я хотел бы его видеть у нас в команде. Ждем его возвращения, а дальше все будет зависеть от самого Саши, от нашего руководства - смогут ли, и насколько быстро, договориться о возобновлении сотрудничества.

Вы, как только стало известно решение суда, выложили в Instagram фото Кокорина и его жены. Расшифруйте послание…

Сергей Семак: Мне небезразлично, что семья воссоединилась. Это сложное испытание и для супруги, и для Саши. И я рад за них, прежде всего, с человеческой точки зрения.

Кокорин потерял около года. Сколько времени вам, как тренеру, нужно, чтобы привести его в кондиции? И реально ли ему вернуться на прежний уровень теперь?

Сергей Семак: Все индивидуально. Надеюсь, что будет возможно. Нужно тестировать и смотреть на его состояние. А сколько времени это займет, предположить сложно. Не только с точки зрения функционально подготовки, но и в плане психологического состояния, каких-то игровых аспектов, ритма. Здесь не так просто понять, сколько времени потребуется, чтобы ему вернуться на свой уровень.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Чему может эта история научить все футбольное сообщество? Вы не стали после нее предупреждать игроков, чтобы те вели себя в быту скромнее, меньше ходили по ночным клубам?

Сергей Семак: Это личная жизнь. Любой человек, не только спортсмен, ходит по клубам, занимается тем, чем считает нужным. Есть закон, и нужно его придерживаться независимо от того, кто это. И наказание должно быть таким же - адекватным тому проступку, который кто-то совершает.

В данном случае не было ли наказание слишком жестким?

Сергей Семак: Уже бессмысленно, наверное, об этом говорить.

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