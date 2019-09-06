Сергей Семак: Хотел бы видеть Кокорина у нас в команде

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал "РГ" новость о том, что Александр Кокорин в ближайшее время выйдет из тюрьмы. Напомним, что у форварда истек контракт с "сине-бело-голубыми", и он находится в статусе свободного агента. С большой долей вероятности футболист подпишет с клубом новое соглашение.

Александр Кокорин через 10 дней выйдет на свободу. С какими эмоциями восприняли эту новость?

Сергей Семак: Конечно же, я рад. По многим причинам. В первую очередь, за его семью, за то, что они наконец-то увидят Сашу. Рад, что он сможет заниматься своим любимым делом. Если у него ничего не изменилось, то, конечно, со своей стороны, как главного тренера, я хотел бы его видеть у нас в команде. Ждем его возвращения, а дальше все будет зависеть от самого Саши, от нашего руководства - смогут ли, и насколько быстро, договориться о возобновлении сотрудничества.

Вы, как только стало известно решение суда, выложили в Instagram фото Кокорина и его жены. Расшифруйте послание…

Сергей Семак: Мне небезразлично, что семья воссоединилась. Это сложное испытание и для супруги, и для Саши. И я рад за них, прежде всего, с человеческой точки зрения.

Кокорин потерял около года. Сколько времени вам, как тренеру, нужно, чтобы привести его в кондиции? И реально ли ему вернуться на прежний уровень теперь?

Сергей Семак: Все индивидуально. Надеюсь, что будет возможно. Нужно тестировать и смотреть на его состояние. А сколько времени это займет, предположить сложно. Не только с точки зрения функционально подготовки, но и в плане психологического состояния, каких-то игровых аспектов, ритма. Здесь не так просто понять, сколько времени потребуется, чтобы ему вернуться на свой уровень.

Чему может эта история научить все футбольное сообщество? Вы не стали после нее предупреждать игроков, чтобы те вели себя в быту скромнее, меньше ходили по ночным клубам?

Сергей Семак: Это личная жизнь. Любой человек, не только спортсмен, ходит по клубам, занимается тем, чем считает нужным. Есть закон, и нужно его придерживаться независимо от того, кто это. И наказание должно быть таким же - адекватным тому проступку, который кто-то совершает.

В данном случае не было ли наказание слишком жестким?

Сергей Семак: Уже бессмысленно, наверное, об этом говорить.