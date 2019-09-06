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06.09.2019 06:52
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали депрессию причиной свыше 20 опасных заболеваний

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так называемое большое депрессивное расстройство является генетической причиной 22 различных заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, астмы, эзофагита, гастроэнтерита и расстройствами мочевыделительной системы. К такому выводу пришли ученые Австралийского центра точного здравоохранения при Университете Южной Австралии, сообщается на сайте учреждения.

Фото: Сергей Карпов/ ТАСС
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В своем исследовании они изучили данные 337 536 жителей, чьи данные хранятся в британском биобанке, и с помощью генетического анализа (MR-PheWAS-анализ) проверили связь между депрессией и 925 заболеваниями. Более чем в 20 случаях она оказалась очевидной.

- До сих пор исследования на эту тему были осложнены различными мешающими факторами или даже обратной причинно-следственной связью, когда предполагается, что физическое состояние человека вызывает депрессию, - говорит Анвар Мулугета, один из авторов работы. - Наше исследование ставит точку в вопросе, что появилось первым - курица или яйцо, показывая, что депрессия вызывает болезнь, а не наоборот.

Фото: iStock
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Чтобы уменьшить последствия этого опасного психологического состояния, ученые советуют уделить особое внимание питанию и в целом вести здоровый образ жизни. Примечательно, что в некоторых случаях осложнения с желудочно-кишечным трактом были обусловлены побочными эффектами от лекарств, используемых для лечения депрессии, чего вполне можно было избежать, если бы врачи более глубоко понимали связь между различными заболеваниями.

Поэтому же медикам, диагностировавшим у пациентов депрессию, стоит направлять их на другие исследования, чтобы вовремя выявить сопутствующие проблемы. Комплексный подход, считают ученые, позволит быстрее вывести человека из психологической ямы.

Полностью с результатами исследования можно познакомиться в статье, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry.

Общество Здоровье Общество Наука
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