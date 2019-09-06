В Пентагоне назвали представляющие угрозу в космосе страны

Противниками США в космосе являются Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая в четверг в американском неправительственном Совете по международным отношениям.

В 90-е годы, когда Вашингтон разворачивал значительное количество сил в космосе, "мы исходили из того, чтобы у нас не будет там соперников", - отметил Данфорд. Однако, по его словам, в настоящее время космос - это зона соперничества, а названные страны "развили потенциал, который угрожает нашему", - цитирует генерала ТАСС.

Ранее на церемонии, посвященной официальному началу работы космического командования США, президент Дональд Трамп заявил, что космос может стать следующей областью военных действий. По его словам, новая структура "будет защищать ключевые интересы Вашингтона в космосе".