В Системе быстрых платежей провели первую покупку по QR-коду

Техническую возможность покупки в магазине "220Вольт" обеспечил Банк Русский Стандарт.

"Выбрав вариант оплаты "через СБП", покупателю надо лишь отсканировать динамический QR-код через мобильное приложение своего банка на телефоне и подтвердить операцию", - поясняют в НСПК.

Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение 15 секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке. Для каждой покупки формируется новый код.

"Промсвязьбанк" и СКБ-банк в числе первых российских банков реализовали полный функционал с2b с помощью СБП как на прием, так и на отправление платежей через мобильные приложения, - уточняют в НСПК.

Первую c2b-операцию с помощью статического QR-кода Банк Русский Стандарт провел на ПМЭФ в июне. Но при использовании статического QR-кода пользователю необходимо отсканировать код и вручную ввести сумму покупки.

В августе Банк Русский Стандарт начал подключать своих клиентов - юридических лиц к новому сервису.

"Сегодня оплата покупок с помощью QR-кода набирает популярность по всему миру. Мы уверены, что в нашей стране этот функционал СБП тоже найдет свою нишу и станет востребованным способом безналичной оплаты в ряде сегментов, и продолжим работать с банками - участниками системы развития сервисов СБП", - приводятся слова директора по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрия Колесникова сообщении.

Банки Русский Стандарт, ПСБ и СКБ-банк являются участниками СБП. Оператором и расчетным центром СБП выступает Банк России. Национальная система платежных карт является операционным, платежным и клиринговым центром системы.