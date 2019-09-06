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06.09.2019 17:00
Рубрика: Видео

Видео: задремавший на дороге слон парализовал движение транспорта

Текст: Вадим Давыденко

Большинство животных и людей в спящем виде выглядят смешно и трогательно. Вольготно разбросанные конечности, нелепо запрокинутая голова, дурацкое расслабленное выражение на лице/морде, а еще и умильно посапывают при этом.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но когда это спящее животное - слон, и когда он спит не где-нибудь, а аккурат посреди единственной в джунглях дороги, то тут уж не до умиления. Как бы его осторожно объехать или тактично разбудить, не разозлив при этом? С какой ноги, кстати, должны вставать слоны, чтобы проснуться в хорошем настроении? Кто ж знает.

Таиландский водитель, столкнувшийся с этой проблемой, откровенно спасовал. Не решился приблизиться к спящему на проселочной дороге лесному великану и даже звуков старался не издавать, а терпеливо ждал, пока слон выспится. Тот, кстати, и впрямь, словно почувствовал, что мешает кому-то, через три минуты встал и освободил проезд.

Остается загадкой, почему животное предпочло спать лежа, а не стоя, как обычно, и почему выбрало для этого проезжую часть, а не лесную лужайку. Либо запах креозота отпугивает от трассы назойливых насекомых, либо просто захотелось погреться на теплом асфальте.

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