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06.09.2019 04:06
Рубрика: В мире

Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей

Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны. При этом аналитики Bloomberg называли другую цифру. По их прогнозу, запасы должны были сократиться на 2 миллиона баррелей.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Озвученные данные не могли не сказаться на биржах по всему миру. Например, в Лондоне нефть марки Brent подорожала до 62,38 доллара за баррель. Рост составил 2,8 процента. В последний раз "черное золото" преодолевало отметку в 62 доллара месяц назад.

В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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