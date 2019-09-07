Безопасно и недорого: как не переплатить за зимние шины

Зимние шины считаются более высокотехнологичным продуктом, чем летние модели, ведь разработчикам приходится решать множество противоположных задач.

Необходимо создать резиновую смесь, способную оставаться эластичной на самом сильном морозе и не стираться подобно ластику при потеплении. Протектор должен обладать множеством сцепных кромок и, будучи "изрезанным" канавками и ламелями, сохранять достаточную жесткость, чтобы не гулять относительно обода как пудинг на тарелке. В шипах надо сочетать способность эффективно цепляться за лед и снежный накат, но бережно относиться к асфальту, при этом надежно удерживаться в посадочном гнезде, сопротивляться коррозии и истиранию.

В сбалансированности, то есть способности сочетать в себе различные свойства, эффективно работать в различных погодных и дорожных условиях, обычно и заключается разница между премиальными и бюджетными зимними шинами. Часто дешевые модели грешат преобладанием одних свойств в ущерб другим, например, чрезмерно жесткий протектор долго не истирается и легко катится по асфальту, помогая даже экономить топливо, но на морозе заметно "дубеет" и теряет изрядную часть сцепных свойств. С другой стороны, одна премиальная шина, лидер многих тестов, может стоить едва или не как целый комплект самых доступных "бюджетников". Истина, как говорится, где-то посередине.

Рассмотрим несколько способов экономии, причем речь пойдет о новых шинах. Покупку б/у комплекта рассматривают многие, но связанные с этим риски порой превышают выгоду. Если подержанная шина заметно истерта, ее сцепные свойства далеки от прежних: здесь и износ сцепных кромок, и выпадение шипов, и старение резиновой смеси с потерей эластичности. Это уже не говоря о скрытых повреждениях протектора и каркаса, которые чреваты разрушением шины на высокой скорости. Словом, такой вариант больше похож на лотерею и советовать его я не имею права.

Названные ниже бренды приводятся исключительно как примеры и выбраны из текущей ценовой ситуации без каких-либо личных предпочтений.

Вариант первый: подобрать самую дешевую сертифицированную шину

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Если шина официально присутствует на нашем рынке, то, будь она хоть неизвестного вам китайского бренда, должна обладать сертификатом Таможенного союза ТР ТС 018/2011, который в полной мере вступил в действие в действие 01.01.2015 г. И пусть эта шина стала явным аутсайдером шинных тестов от СМИ или даже никогда на них не попадала, но верификация ее технических характеристик означает, что она хотя бы гарантированно не разрушится, сумеет сохранить внутреннее давление и приемлемые сцепные свойства. Другими словами, на такой модели по нормальной дороге вы доедете до места назначения, соблюдая установленный режим скорости, плавно работая рулем и не усердствуя с маневрами.

В качестве примера, применительно к распространенном типоразмеру 205/55/ R16, поисковый агрегатор на момент написания материала обнаружил самую дешевую китайскую модель Toledo BlueSnow (2450 руб.). За эту сумму вы получите нешипованный протектор с симметричным направленным рисунком, отражающим многие современные тенденции: узкие блоки плечевой и центральной зон, которые в центре сходятся в подобие продольного ребра, а наклонные канавки между ними призваны обеспечить быстрый отвод воды из пятна контакта.

При этом заявлен высокий скоростной индекс модели в 210 км/ч (H). Однако трудно судить, насколько заявленные свойства соответствуют ожиданиям - дотошным испытаниям шина еще не подвергалась, так что составить о ней мнение возможно методом собственных проб и, надеюсь, не ошибок.

Из шипованных моделей указанного типоразмера самой доступной на данный момент оказалась украинская Rosava WQ-102 (2660 руб.), о которой пользователи высказываются большей частью благожелательно. Близко по цене расположился малоизвестный "китаец" Hifly Win-turi 215 (2773 руб.), пока не успевший получить рекомендации. Обе шины наделены симметричным направленным рисунком со сплошным центральным ребром.

Вариант второй: бюджетные бренды от крупных концернов

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В наше время многие шинные торговые марки принадлежат крупным производителям и чаще предназначены закрывать непремиальные сегменты рынка, в то время как "старший" престижный бренд выступает главным лицом компании. Это относится к концерну Michelin, у которого бюджетную нишу заполняют польская марка Kormoran и сербская Tigar.

Обе используют технологии, материалы, систему контроля качества и логистики от головного партнера, некоторые модели у двух компаний и вовсе являются полными близнецами и нередко одновременно встречаются на российском рынке, каждая под своим именем. Нешипованная шина с симметричным направленным рисунком Kormoran SnowPro B4 (2574 руб.) типоразмера 205/55/ R16 по цене готова поспорить с незнакомыми "китайцами", но здесь в пользу выбора говорят гарантии и репутация основного бренда.

К слову, модель поновее Kormoran Snow недалеко ушла по цене (2898 руб.), но успела заслужить положительные оценки водителей и прессы, к тому же, она обладает привлекательным броским дизайном. Ее шипованный вариант стоит несколько дороже (3272 руб.), а такой же "двойник" Tigar Ice предлагается за (3540 руб.)

Вариант третий: бренды второй линейки

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Шины второй линейки, они "value fo money", они же B-сегмент, также обычно принадлежат крупным концернам и зачастую становятся самым удачным выбором по соотношению цены и качества.

Нередко технологии от недавно ушедшей с рынка премиальной модели передаются по наследству шине рангом пониже, правда, порой с определенными упрощениями, чтобы избежать внутренней конкуренции. Так, например, поступает Nokian, в ее шипованной шине Nordman 5 отчетливо видны черты некогда успешной Hakkapeliita 5, но, в частности, прежние четырехгранные направленные наконечники шипов заменили на более демократичные круглые. Ее цена (4520 руб.) покажется не такой уж небольшой, однако по сравнению с современной флагманской Hakkapeliita 9 (от 9880 руб.) разница ощутимая, впрочем, увы, как и поведение на дороге.

Встречаются переплетения имен и технологий поинтереснее. Принадлежащий концерну Continental словацкий бренд предлагает достаточно удачную шипованную модель Matador MP 30 Sibir Ice 2 (формально относящуюся к бюджетному сегменту) за приемлемые 3720 руб., внешне она недвусмысленно напоминает бестселлер недавнего прошлого Gislaved Nord Frost 5 - марки, также принадлежащей этой немецкой компании. А вот истинный представитель второй линейки концерна - шипованная Gislaved Nord Frost 200 (4920 руб.) разительно похож на прежний премиальный флагман - ContiIceContact первого поколения.

На этом фоне привлекательно выглядят шипованные Firestone Ice Cruiser 7 (3417 руб.), данный американский бренд принадлежит Bridgestone, и Formula Ice от дочернего бренда итальянской Pirelli (4030 руб.)

Словом, выбор в демократичном сегменте большой и тут стоит проявить внимание, ведь по цене рядом с неким "ноунеймом" может оказаться достойный вариант с хорошей родословной и техническими характеристиками.