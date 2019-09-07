ГИБДД ужесточит контроль за автобусными перевозками

ГИБДД всерьез взялась за проверку автобусов. Выяснилось, что пассажиров перевозят на досках, лежаках и просто на полу. Поэтому высокой тяжести последствий аварии с такими автобусами удивлять не приходится.

По статистике за семь месяцев 2019 года, на российских дорогах зафиксировано 2955 ДТП с участием автобусов. В них погибли 120 человек, что на 2,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранения получили 4565 человек.

В конце августа - начале сентября сотрудники ГИБДД провели масштабные проверки автобусов в московском регионе на автодорогах "Балтика", "Дон", "Украина" и "Урал".

В ходе мероприятий выявлено большое количество грубых нарушений правил дорожного движения. Наиболее характерные из них - это нарушения правил организованной перевозки группы детей, междугородняя перевозка пассажиров в автобусе, сидения которого не оборудованы ремнями безопасности, несанкционированные внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

Из наиболее ярких примеров можно привести автобус, перевозивший пассажиров из Ростова-на-Дону в Москву. Его остановили на автодороге "Дон". Сидения в нем не были оборудованы ремнями безопасности. В автобусе, следовавшем по маршруту Дагестан - Москва, пассажиров перевозили на "лежаках", не предусмотренных конструкцией транспортного средства, а также на сидениях, не оборудованных ремнями безопасности.

Еще в одном из автобусов, следовавшем из Ставрополя в Москву, сверхнормативные пассажиры ехали на полу за сидениями. Аналогичные нарушения - автобус, переоборудованный в грузовое транспортное средство, вез пассажиров из Пятигорска в Москву в грузовом отсеке на полу, а в микроавтобусе, зарегистрированном в Азербайджане и следовавшем от границ Северной Осетии, пять пассажиров перевозились на досках между сидениями.

Все выявленные факты грубых нарушений правил перевозки пассажиров сотрудниками ГИБДД были немедленно пресечены, перевозки прекращены, а водители и владельцы автобусов привлечены к максимальной ответственности.

ДТП с участием автобусов часто характеризуются высокой тяжестью последствий и большим числом пострадавших и погибших. Одна из таких аварий произошла 6 августа в Рязанской области на 405 километре федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал". В результате ДТП 6 человек, в том числе один подросток, погибли, еще 8 получили ранения.

При изучении причин и условий этого происшествия сотрудники ГИБДД совместно с работниками прокуратуры провели проверку оператора, проводившего технический осмотр автобуса. Выяснилось, что техосмотр был фиктивным.

По результатам проверки принято решение о запрете деятельности оператора ТО, действие его аттестата аккредитации приостановлено, пункт техосмотра закрыт.

ГИБДД МВД России подчеркивает, что безопасность пассажирских перевозок остается приоритетным направлением работы ведомства, поэтому масштабные профилактические мероприятия в этом направлении, в том числе массовые проверки, будут продолжаться, а контроль за деятельностью перевозчиков - ужесточаться. Поскольку речь идет о защите жизней и здоровья людей, к нарушителям будут немедленно применяться самые жесткие меры ответственности.