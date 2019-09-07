МИД РФ ожидает новых шагов по стабилизации российско-украинских отношений

Взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, является позитивным сигналом, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений, говорится в сообщении МИД РФ.

По оценкам дипломатов, это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.

Как отмечается в документе, российская сторона ожидает, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и "Нормандского формата". Россия как один из гарантов Минских соглашений подтверждает готовность и далее содействовать любым конструктивным действиям, направленным на достижение согласия между сторонами внутриукраинского конфликта.

При этом ключевую роль в нормализации ситуации на Украине должны сыграть новые украинские власти. А для этого необходима политическая воля.

В МИД РФ выразили надежду, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.

Видео: RT