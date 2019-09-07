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07.09.2019 14:00
Рубрика: Власть

Москалькова сообщила о завершении обмена заключенными между РФ и Украиной

Историческая широкомасштабная акция по одновременному освобождению осужденных и задержанных лиц РФ и Украины и возвращению их в семьи состоялась, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась​​​. 35 человек и 35 человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты", - сказала Москалькова.

Москалькова отметила, что технические вопросы обмена решались достаточно непросто, так как более чем у половины граждан не было документов, удостоверяющих личность. "Нужно было выписать свидетельство о возвращении, и для этого запрашивались данные о гражданстве, о прописке. Но все ведомства - и МВД по линии федеральной миграционной службы, и наши посольства, и МИД работали настолько слаженно и доверительно, что смогли за такое короткое время решить вопросы документирования и вопросы их дальнейшей транспортировки домой - то есть технические", - пояснила омбудсмен.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Но самое главное, по словам Москальковой, были вопросы так называемого юридического статуса, "который они должны были получить - и осужденные, и те, в отношении которых уголовное дело еще не завершено, ведется следствие, рассматривается дело в судах". Поэтому здесь вырабатывались соответствующие формулы. "Те граждане, которые прилетают в Москву, имеют статус личного обязательства граждан, которые дали обязательства являться к следователю или в суд в соответствующем государстве", - отметила она.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.

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