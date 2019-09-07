Москвалькова: Необходимо решить проблемы освобожденных граждан РФ

Необходимо расширять правозащитное взаимопонимание и взаимодействие, а также добиваться юридического решения проблем всех освобожденных на Украине граждан, считает омбудсмен Татьяна Москалькова. Она заявила об этом на встрече с освобожденным руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Но самое главное, подчеркнула она, "чтобы люди не попадали в такую ситуацию".

По ее мнению, сегодня уже нет смысла говорить "о вине, виновности, доказанности". Нужно просто понять, что "люди не могут быть заложниками политического противостояния". Сегодня как раз случился пример того, как "расшивается" такая ситуация, и это, по словам Москальковой, очень важный опыт.

Сегодня можно радоваться за прибывших в Москву граждан и "говорить эмоционально", но далее, подчеркнула она, нужно думать о том, как решить юридический вопрос Вышинского и всех тех освобожденных граждан, которые остались в статусе обвиняемых. И дали обязательство являться в суд.

Над этим, по ее мнению, должны работать все органы и правозащитные институты.