В Москву прибыли освобожденные из украинского плена россияне

В аэропорт Внуково-2 спецборотом летного отряда "Россия" прибыл руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, бывший военный ДНР Владимир Цемах, которого украинские СМИ причисляют к свидетелям крушения лайнера Boeing MH-17 летом 2014 года, а также другие россияне. Обмен произошел по формуле "35 на 35", сообщает телеканал "Россия 24".

О подготовке к обмену стало известно утром в субботу. Из СИЗО "Лефоротово" во Внуковский аэропорт доставили украинских граждан. Одновременно из санатория под Киевом в аэропорт Борисполь привезли россиян, попавших в списки на обмен. На тот период не было информации по конкретным лицам. Затем российский и украинский спецборт в одно и то же время вылетели в аэропорты назначения.

В Борисполь для встречи с украинскими гражданами, прибывшими из России, прибыли президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные лица.

Напомним, движение в вопросе об обмене заключенными стало возможным после телефонного звонка вновь избранного президента Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину. Российский лидер впоследствии подтвердил, что "обмен будет и обмен масштабный". Заметную роль в активизации процесса сыграл деятель партии "Общественная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который продолжил тему в беседе с президентом Владимиром Путиным на полях Восточного форума во Владивостоке.

По оценкам представителя РФ по права человека Татьяны Москальковой, обмен стал возможным после трехлетних усилий многих участников с обеих сторон. Москва позитивно оценила стремление нового украинского руководства наладить диалог и найти решение вопроса о заключенных. Ряд экспертов полагает, что работа по обмену удерживаемыми лицами должна продолжиться в формате "всех на всех".