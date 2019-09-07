Муслим Салихов нокаутировал бывшего телохранителя Неймара в Абу-Даби

Everybody was Kung Fu fighting! 👊



⚡️ Salikhov flashes the lightning fast hands at #UFC242!!! pic.twitter.com/7mV00kukCm — UFC (@ufc) 7 сентября 2019 г.

В Абу-Даби стартовал турнир UFC 242, главным событием которого станет поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. В одном из предварительных боев россиянин Муслим Салехов нокаутировал бывшего телохранителя Неймара.

В одном из предварительных поединков главного события вечера встречались россиянин Муслим Салихов и француз Нордин Талеб. Личность соперника россиянина хорошо известна - он работал телохранителем звезды футбола, игрока сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара.

Однако даже такой статус не спас француза от нокаута в конце первого раунда. Салихов нанес точный удар правой рукой, после которого француз рухнул на пол, а судья констатировал победу Салихова нокаутом.